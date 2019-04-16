Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanı köpeklere parçalatan kişiler araştırılıyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, köpeklerini nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın üzerine salan ve hayvanı vahşice parçalamalarını cep telefonuyla görüntüleyerek bunu sosyal medyada paylaşan çobanların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

© Fotoğraf : DHA 16 köpeğin zehirlenmesinde şüphelilerin serbest kalmasına itiraz reddedildi

İddiaya göre Karagüvenç köyünde yaşayan ve çobanlık yaptığı belirtilen kişiler, köpeklerini doğada karşılaştıkları nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanın üzerine saldı.

Söz konusu kişiler, köpeklerin çizgili sırtlanı parçalamasını cep telefonlarıyla da görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, bu kişilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.