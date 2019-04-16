AK Parti'den mazbata itirazı

© AA / Özge Elif Kızıl İstanbul'da seçimlerin iptalini isteyen AK Parti'den YSK'ya 3 valiz belgeyle itiraz

AK Parti, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi için yapılan itiraz sonuçlanana kadar mazbata verilmemesi için İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Şenocak, "Kanunun bize vermiş olduğu hakkı kullanıyoruz, bugün yaptığımız İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi başvurusunun yanında, mazbatanın YSK'nın değerlenmesi bitene kadar verilmemesi için başvurduk" dedi.

"Oyların tümü sayılmış olsaydı, biz inanıyoruz ki, ilk akşam sonuç bizim lehimize sonuçlanmış olurdu" diyen Şenocak, "Seçimlerin iptali, yenilenmesini sağlarsak biz de süreci milletimizle en iyi şekilde, en şeffaf şekilde yöneteceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Bugün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini 3 valiz belgeyle birlikte YSK'ya sunmuştu. Başvuru sonrası açıklama yapan Yavuz, "Bu işte gerçekten bir iş var, organize usulsüzlük, seçim yolsuzluğu var. Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK'dır" demişti.