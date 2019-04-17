CHP'den AK Partili yetkililer hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaftancıoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek, suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.

Suç duyurusunda, AK Partili yetkililer hakkında 'gerçeğe aykırı beyanlarla resmi kurumları aldatmaya çalışma', 'basın yoluyla hakaret', 'iftira', 'basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'alenileşmemiş belgeleri kanuna aykırı şekilde temin edip resmi yazışmalarda kullanma' gibi suçlardan kamu davası açılması talep edildi.

Dilekçede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ve Büyükçekmece Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Oktay Şahin hakkında dava açılması istendi.

KAFTANCIOĞLU: TÜM ISLAK İMZALI TUTANAKLARI BİRLİKTE İNCELEYEBİLİRİZ

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Yavuz'a seslendi: "Islak imzalı tutanakların elimizde olmadığını iddia eden Yavuz'u bir kez daha SKM’ye davet ediyorum. Tüm ıslak imzalı tutanakları birlikte inceleyebiliriz. Aklıma gelmişken kaç gündür beklediğimiz özür de belki bu defa gelir."

Islak imzalı tutanakların elimizde olmadığını iddia eden @aliihsanyavuz54 ‘u bir kez daha SKM’ye davet ediyorum. Tüm ıslak imzalı tutanakları birlikte inceleyebiliriz. Aklıma gelmişken kaç gündür beklediğimiz özür de belki bu defa gelir. pic.twitter.com/lvFQYSu9SC — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) April 17, 2019

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