Rabia Naz'ın ölümünde olay yeri incelemesi yapan polislere soruşturma

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili, olayın ardından evin önünde inceleme yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 60 tanığın da yeniden dinlenmesine karar verildi. Ayrıca, Cinayet Büro Amirliği'nde özel ekip olayın yeniden soruşturulması için görevlendirildi.
Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen iki ayrı raporda, Rabia Naz'ın, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği, bunun da yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve Rabia Naz'ın yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ise iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulanarak, olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgü tanıklığına dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.
Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, olayın yeniden soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yeniden soruşturma için müfettiş incelemesine karar verdi. Müfettiş incelemesi sürerken, Rabia Naz'ın yaralı bulunmasının ardından evin önünde olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Polislerin, olay yerinde gerekli güvenlik önlemini almadıkları, hastaneye gidip ardından evin önüne gelerek inceleme yaptıkları gerekçesiyle 'görevi ihmal suçundan' haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, polis memurlarının ifadelerine başvuruldu. Soruşturmada ayrıca, ifadelerine başvurulan 60 tanığın yeniden dinlenmesine karar verildi.
Bu arada, Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde özel bir ekip de olayın yeniden soruşturulması için görevlendirildi.
CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi. Olayın aydınlatılmasını isteyen Tığlı, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan hakkında, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için alınan 'gözlem altında tutulması' kararını eleştirerek, şöyle dedi:
"Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, herhangi bir psikolojik rahatsızlığının bulunmadığını tüm Türkiye biliyor. Ama ne hikmetse savcılık bilmiyor ya da bildiğini, gördüğünü görmezden gelsin diye baskı altında tutuluyor. Şimdi müfettişler gereken incelemeleri yaparak ya bu davada gerçekleri gün yüzüne çıkartarak iddianameyi hazırlatarak adaleti sağlayacaklar ya da bu davayı, bu cinayeti, bu örtbas edilmek istenen durumu görmezden gelerek bu suça ortak olacaklar. Şimdiden söyleyelim; toplum vicdanını yok sayan, duymayan, görmeyen bir karar alırlarsa bu ülkede adalete olan güveni bir kez daha sarsacaklardır" dedi.
Ortada şüpheli bir ölüm olduğunu ifade eden Milletvekili Tığlı, "Evladının nasıl öldürüldüğünü araştıran baba akıl hastanesine yatırılmak isteniyor. Ve gerekçesi güya tedavi. Ortada akıl hastası bir kişi olmadığı için tedavi gerekçesi de çok saçma. Bugün bile Şaban Vatan'ın söylediklerine inanmayan, dikkate almayan yetkililer, hastanede yatmış bir Şaban Vatan'ın söylediklerine nasıl inanacaklar? Bu baba yarın öbür gün mahkemede kızı için ifade verdiğinde hâkimin 'Sen zaten hastanede yatmışsın, söylediklerin tamamen duygusal' demeyeceğinin her hangi bir garantisi var mı? Ya da yarın öbür gün Allah korusun Şaban Vatan'ın başına bir şey gelse 'Zaten akıl hastanesinde yattı; intihar etmiştir' denilmeyeceğini kim garanti edebilir?" ifadelerini kullandı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)