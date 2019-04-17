Rabia Naz'ın ölümünde olay yeri incelemesi yapan polislere soruşturma

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili, olayın ardından evin önünde inceleme yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 60 tanığın da yeniden dinlenmesine karar verildi. Ayrıca, Cinayet Büro Amirliği'nde özel ekip olayın yeniden soruşturulması için görevlendirildi.

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

© Fotoğraf : Twitter HSK, Rabia Naz soruşturması ile ilgili inceleme başlattı

Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen iki ayrı raporda, Rabia Naz'ın, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği, bunun da yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve Rabia Naz'ın yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ise iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulanarak, olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgü tanıklığına dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

POLİSLERE SORUŞTURMA; 60 TANIK YENİDEN DİNLENECEK

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, olayın yeniden soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yeniden soruşturma için müfettiş incelemesine karar verdi. Müfettiş incelemesi sürerken, Rabia Naz'ın yaralı bulunmasının ardından evin önünde olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Polislerin, olay yerinde gerekli güvenlik önlemini almadıkları, hastaneye gidip ardından evin önüne gelerek inceleme yaptıkları gerekçesiyle 'görevi ihmal suçundan' haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, polis memurlarının ifadelerine başvuruldu. Soruşturmada ayrıca, ifadelerine başvurulan 60 tanığın yeniden dinlenmesine karar verildi.

Bu arada, Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde özel bir ekip de olayın yeniden soruşturulması için görevlendirildi.

RABİA NAZ İÇİN MECLİSE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi. Olayın aydınlatılmasını isteyen Tığlı, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan hakkında, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için alınan 'gözlem altında tutulması' kararını eleştirerek, şöyle dedi:

"Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, herhangi bir psikolojik rahatsızlığının bulunmadığını tüm Türkiye biliyor. Ama ne hikmetse savcılık bilmiyor ya da bildiğini, gördüğünü görmezden gelsin diye baskı altında tutuluyor. Şimdi müfettişler gereken incelemeleri yaparak ya bu davada gerçekleri gün yüzüne çıkartarak iddianameyi hazırlatarak adaleti sağlayacaklar ya da bu davayı, bu cinayeti, bu örtbas edilmek istenen durumu görmezden gelerek bu suça ortak olacaklar. Şimdiden söyleyelim; toplum vicdanını yok sayan, duymayan, görmeyen bir karar alırlarsa bu ülkede adalete olan güveni bir kez daha sarsacaklardır" dedi.

Ortada şüpheli bir ölüm olduğunu ifade eden Milletvekili Tığlı, "Evladının nasıl öldürüldüğünü araştıran baba akıl hastanesine yatırılmak isteniyor. Ve gerekçesi güya tedavi. Ortada akıl hastası bir kişi olmadığı için tedavi gerekçesi de çok saçma. Bugün bile Şaban Vatan'ın söylediklerine inanmayan, dikkate almayan yetkililer, hastanede yatmış bir Şaban Vatan'ın söylediklerine nasıl inanacaklar? Bu baba yarın öbür gün mahkemede kızı için ifade verdiğinde hâkimin 'Sen zaten hastanede yatmışsın, söylediklerin tamamen duygusal' demeyeceğinin her hangi bir garantisi var mı? Ya da yarın öbür gün Allah korusun Şaban Vatan'ın başına bir şey gelse 'Zaten akıl hastanesinde yattı; intihar etmiştir' denilmeyeceğini kim garanti edebilir?" ifadelerini kullandı.