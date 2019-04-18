Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını teslim almasının ardından, AK Parti'nin İstanbul'daki bazı 'Teşekkürler İstanbul Gönül Belediyeciliği Kazandı' pankartlarının akşam saatlerinde İBB çalışanları tarafından söküldüğü görüldü.

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde İstanbul’u kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından mazbatasını alarak resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Bunun ardından AK Parti'nin 31 Mart gecesi astırmış olduğu 'Teşekkürler İstanbul Gönül Belediyeciliği Kazandı' pankartlarından bazılarının akşam saatlerinde İBB çalışanları tarafından söküldüğü görüntülendi.

AK Parti'nin 'Teşekkürler İstanbul Gönül Belediyeciliği Kazandı' pankartları söküldü https://t.co/31SgikRj3l pic.twitter.com/qiq8gsiCgL — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 17, 2019

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