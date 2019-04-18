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07:53 18 Nisan 2019
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    Şaban Vatan

    Baba Şaban Vatan: Net sonuç isterim

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    11 yaşında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, “Aldığımız sonuç sadece bir basamak. Net sonuç isterim. Bundan sonraki süreçte yine yılmayacağız. Adalet arayışına devam edeceğiz” dedi.

    Giresun’un Eynesil ilçesinde Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin başlatılan adli süreç kapsamında, olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında 'görevi ihmal' suçlamasıyla soruşturma başlatılırken 60 tanığın yeniden dinlenmesine karar verildi. Polislerin, olay yerinde gerekli güvenlik önlemini almadıkları, hastaneye gidip ardından evin önüne gelerek inceleme yaptıkları belirtildi.

    Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan
    © Fotoğraf : Twitter
    HSK, Rabia Naz soruşturması ile ilgili inceleme başlattı
    Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre soruşturma kapsamında, polis memurlarının ifadelerine başvuruldu. Ayrıca Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde özel bir ekip de olayın yeniden soruşturulması için görevlendirildi. Adli kaynaklar olayda intiharın oldukça düşük bir ihtimal olduğu görüşünü paylaştı. Bir yıldır kızının akıbetinin ortaya çıkması için mücadele eden baba Şaban Vatan, “Aldığımız sonuç sadece bir basamak. Net sonuç isterim. Bundan sonraki süreçte yine yılmayacağız. Adalet arayışına devam edeceğiz” dedi. 

    Yaşanan gelişmeler karşısında baba Şaban Vatanı bir yıl boyunca zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek kızının ölüm yıl dönümünden itibaren gelişmeler yaşanmaya başladığını söyledi. Vatanı kızının cinayetinin yaşanan yeni gelişmelerden sonra bir nebze aydınlatılacağına inandığını belirterek “Ülkede adalet kişilerin eliyle itibarsızlaştırılmıştır. Kişilerin kendi yararına hukuku kullanmalarına izin verilmemesi lazım. Verildiği takdirde yapan da veren de hukuk çerçevesinde bedelini ödeyecektir” diye konuştu. 

    SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

    CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Rabia Naz Vatan’ın ölümü ile ilgili TBMM’ye soru önergesi verdi. Olayın aydınlatılmasını isteyen Tığlı, Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan hakkında, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için alınan “gözlem altında tutulması” kararını eleştirdi.

    'ASLA YILMAYACAĞIM'

    Rabia Naz ile babası Şaban Vatan
    Twitter
    Başsavcı Alan: Rabia Naz Vatan'ın ölümü soruşturmasında sona gelindi
    Hiçbir zaman yılmadığını, sesini çıkarmaya çalıştığını söyleyen baba Şaban Vatan, “Neyle karşılaşırsam karşılaşayım asla yılmadım, yılmayacağım. Bir yerlere temas edersem, bir yerlere dokunursam adalet yerini bulur diye hep düşündüm. Benim bir derdim de Rabi Naz gibi hayatını kaybeden diğer çocuk cinayetlerinin aydınlatılmasıdır. Fakat böyle durumlarda hemen yayın yasağı getiriliyor. Birileri devreye giriyor ve olayın üstünü kapatmak için her şeyi yapıyor. Normal ülkelerde bir cinayet işlendiğinde araştırılır. Ama nedense ülkemizde kamuoyu takip etmesin diye engeller konuyor. Takip edilirse, davanın arkasında durulursa bugün geldiğimiz noktaya gelinir” dedi. 

    'NET SONUÇ İSTERİM'

    Vatan şöyle devam etti:

    “Aldığımız sonuç sadece bir basamak. Net sonuç isterim. Çünkü bir yıl bir dosya hiç kımıldamadan durmuşsa artık bir yıl sonraki durumda net sonuç isterim. Cinayet dosyalarında bir yıl, iki yıl, altı yıl sonra keşif yapılma durumu oluyor. Bizde de olaydan yedi ay sonra keşif yapıldı. Baskıyla, zorla yaptırdık. Bundan sonraki süreçte yine yılmayacağız. Adalet arayışına devam edeceğiz.”

    Etiketler:
    soruşturma, Eynesil, Türkiye, Giresun, Şaban Vatan, Rabia Naz
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