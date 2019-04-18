Radyoaktif madde satmaya çalışan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana'da elindeki kaliforniyum (radyoaktif element) olduğunu söylediği maddeyi 20 bin dolara satmaya çalıştığı öne sürülen Suriyeli şahıs ile ona yardım ettiği ileri sürülen 2 Türk, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 12 Nisan'da meydana geldi. İddiaya göre, bir kır düğünü tesisinde bekçi olarak çalışan Suriye uyruklu Abdulkerim el Mustaytifin uluslararası dolaşımı yasaklanmış ve radyolojik tehlikesi bulunan tüp içinde kaliforniyum maddesini 20 bin dolara satmaya çalıştığı ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tesislere baskın yaptı.
Baskında Suriyeli zanlı gözaltına alınırken, polisin durumu Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine olay yerine Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) aracı ile 6 kişilik ekip gönderildi. 1 gramı 4 milyon dolara satılan ve kaliforniyum olduğu iddia edilen maddeyi özel kıyafetli ekip, zanlının pantolonunun cebinde tüp içerisinde buldu. AFAD ekipleri maddenin radyasyon yayıp yaymadığını özel cihazlarla inceledi ancak herhangi bir sızıntı bulamadı. Ekipler, daha sonra tüpü özel bir kaba koyarak polise teslim etti. Polis, maddeyi incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK) gönderdi. TAEK uzmanlarının yapacağı detaylı analizlerden sonra maddenin kaliforniyum olup olmadığı kesinleşecek.
1 gramı 4 milyon dolara satılan maddeyi 20 bin dolara satmak isteyen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındıktan sonra satmasına yardımcı olmaya çalıştığı ileri sürülen H.U. ve İ.K. isimli iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da gözaltına alındı. Suriyeli zanlının alınan ifadesinde maddeyi kendisine Suriye'den bir akrabasının gönderdiğini belirterek, "Akrabam maddenin kaliforniyum olduğunu söyledi. Bana maddeyi 20 bin dolara satmamı istedi. Satış yapmam halinde bana da para verecekti. Ben maddenin ne olduğunu internetten yaptığım araştırmada öğrendim. Ancak gerçekten kaliforniyum mu değil mi bilmiyorum. Ben o madde diye bunu satmaya çalıştım" dediği öğrenildi.
İki Türk zanlının ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.
Doğada bulunmayan ve dünyada en pahalı ikinci madde olan kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılıyor. Ayrıca nötron kaynağı olarak petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılıyor. Piyasada 1 gramının 4 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
Daha öncede kaliforniyum denilerek Ankara'da bir madde satılmaya çalışılmış, TAEK tarafından yapılan incelemede maddenin reçine olduğu ortaya çıkmıştı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)