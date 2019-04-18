Amerikan Cargill'e yönelik direniş 1 yılını doldurdu: Cargill'in Türkiye'deki sömürgeci politikalarına izin vermeyeceğiz

© AA / İsa Terli Cargill işçileri, genel müdürlük önünde 3 günlük oturma eylemi başlattı

ABD merkezli gıda firması Cargill'den çıkarılan işçilerin direnişlerinin birinci yıldönümünde, işçiler Cargill şirketinin Türkiye'deki genel merkezi önünde toplandı. Tek Gıda-İş Sendikası Genel Teşkilat Sorumlusu İbrahim Ören, Cargill işçileri adına basın açıklaması yaptı. Ören "Cargill üretim devam ederken kota fazlalığı ve ekonomik daralmayı sebep gösterek sendikal örgütlenme yapan 14 işçiyi işten çıkarttı. Şirket aradan geçen bir yılda hukuk tanımazlığına devam etti. Anayasal hakları tanımamaya, üyelerimize mobing yaparak sendikal örgütlenmeye engel olmaya, sömürgeci Amerikan politikalarının işçi sınıfı üzerinde gölgesi olmaya devam ediyor. Şunu bilmelisiniz ki, burası Ortadoğu değil. Sömürgeci politikalarınıza asla ülkemizde izin vermeyeceğiz. Cargill işvereninin gerçek yüzünü tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz. Mücadelemizin 1. yıl dönümünde asla yılmadan ve daha güçlü bir şekilde karşınızdayız. İşçi sınıfı Cargill direnişiyle tekrar umutlandı ve daha çok birbirine kenetlendi" dedi. Cargill'in Türkiye genel merkezi önünde gerçekleşen toplantıya ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da katıldı.

‘İŞÇİLER, CARGILL'E KARŞI ŞANLI BİR DİRENİŞ SERGİLİYOR'

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ise yaptığı konuşmada "Bir yıldır Cargill işçilerimiz hem Bursa'da hem burada, Ataşehir Cargill'in genel merkezi önünde çok önemli ve şanlı bir direniş sergiliyor. Her daim yanlarında olacağız, çünkü bu sadece Cargill işçisinin meselesi değil, bu tüm emekçi sınıfların halk mücadelesidir. Emekçi sınıfların anayasal haklarını kullanabilme mücadelesidir. Bu aynı zamanda yönetim, hükümet meseledir. Eğer kamucu ve insan odaklı bir hükümet sistemimiz olsaydı; Cargill yöneticilerini ayağına çağırıp hükümetin ‘sen ve senin gibi yabancı şirketler benim emekçimin, işçimin anayasal hakkını gasp edemez, derhal hakkını geri vereceksiniz' demesi gerekirdi. Bu direniş zafere ulaşana kadar, her daim yanlarında olacağız. Kar kış demeden, Cargill işçisi hakkını alana, emekçi sınıflar hakkını alana, hakkını gasp edenler gelip özür dileyene kadar yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz" diye söyledi.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İstanbul İl Yöneticisi Emre Oflaz TGB'nin 365 gündür direniş gösteren Cargill işçilerinin yanında olduklarını söyleyerek "Bugün Türk ordusu Suriye'nin kuzeyinde, Doğu Akdeniz'de nasıl emperyalistlerin başını ezebiliyorsa, bugün de Cargill işçileri emperyalistlerin sermaye babalarıyla büyük bir direnişle savaşmaktadır. 1919'un yüzüncü yılında vatan ve emek mücadelesi hiç olmadığı kadar iç içe geçmiştir, ikisi bir arada yürümektedir" dedi.