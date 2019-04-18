Yeni Doğu Ekspresi projesinin detayları belli oldu: Vagonlar yataklı, biletler daha pahalı

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin kullandığı ve son dönemde oldukça popüler hale gelen Doğu Ekspresi ile aynı güzergahı paylaşacak yeni tren projesinin ayrıntıları belli oldu. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara göre ikinci tren, sadece yataklı vagonlardan oluşacak. Doğu Ekspresi’ne göre bilet fiyatları daha pahalı olacak. Her gün bir sefer yapacak.

TCDD’nin nostaljik treni Doğu Ekspresi, Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars hattında sefer yapıyor ve yaklaşık bin 30 kilometrelik yolu 24.5 saatte tamamlanıyor.

Trende, 4 kişilik koltuklu pulman vagon, yatak olabilen 4 kişilik örtülü kuşetli vagon, lavabo, buzdolabı ve masanın bulunduğu 2 kişilik yataklı vagonlar bulunuyor.

Ancak sefer sayısının yoğun talebi karşılamaması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, aynı güzergahı paylaşacak yeni tren projesini duyurdu.

İKİNCİ TRENİN AYRINTILARI

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, bakanlığın yaptığı çalışmaya göre, ikinci tren, yalnızca yataklı vagonlardan oluşacak ve her gün bir sefer yapılacak.

Fiyatları ise hali hazırda var olan Doğu Ekspresi göre daha pahalı olacak.