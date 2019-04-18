YSK'dan KHK'lı adaylarla ilgili itiraza ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, mazbataların en çok oy alan ikinci adaya verilmesi yönündeki karara yapılan itirazı reddetti.

© AA / Raşit Aydoğan YSK: KHK'lı başkanların mazbatası ikincilere verilecek

YSK, HDP'nin seçimi kazanan KHK'lı adaylarla ilgili olağanüstü itirazına ilişkin kararını verdi. KHK ile ihraç edilenlere mazbata verilmemesi, mazbataların en çok oy alan ikinci adaya verilmesi yönündeki karara yapılan itirazı reddetti.

YSK geçen hafta KHK ile kamudan atılan ve 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen kişilere mazbata verilmeyeceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda mazbataların seçimi ikinci sırada tamamlayanlara verileceği belirtilmişti.

MUHTAR İÇİN KARAR VERİLMİŞTİ

YSK, daha önce benzer bir durumdaki muhtar adayına mazbata verilmemesine, ikinci sıradaki adayın muhtar olarak ilan edilmesine karar vermişti.