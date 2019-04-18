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20:15 18 Nisan 2019
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    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    AA: Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü İstanbul için çalışma başlattı

    © AA / İbrahim Erikan
    Türkiye
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    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itiraza yönelik kararı bekleniyor. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün sistem üzerinden konuyla ilgili ön çalışma yaptığı öğrenildi.

    Ali İhsan Yavuz
    © AA / Özge Elif Kızıl
    İstanbul'da seçimlerin iptalini isteyen AK Parti'den YSK'ya 3 valiz belgeyle itiraz
    YSK'nin gündeminde, AK Parti ve MHP'nin yaptığı olağanüstü itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itiraz bulunuyor. 

    AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. 

    AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ama bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK da bunu kabul etmişti. Kurulun bu iki başvuruyu birlikte ele alması bekleniyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : İHA
    Kılıçdaroğlu: Seçim iptal olmaz
    Anadolu Ajansı (AA), başvurunun Kurul gündemine alınmasından önce Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün sistem üzerinden ön çalışma yaptığının öğrenildiğini aktardı. 

    MHP'NİN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZI

    AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu. 

    YSK'nin, MHP'nin itirazını da aynı günlerde görüşeceği tahmin ediliyor. 

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    Etiketler:
    İstanbul, iptal, itiraz, seçim, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, YSK, Yüksek Seçim Kurulu
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