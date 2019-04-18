Atatürk'ün Lenin'e yazdığı ve Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren mektup panelle anılacak

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Atatürk, 99 yıl önce SSCB Kurucusu Lenin'e bir mektup yazdı ve bu mektup Sovyetlerin, Kurtuluş mücadelesine destek olarak 300 bin ton cephane göndermesiyle sonuçlanarak savaşın seyrini değiştirdi. Bu tarihi gelişme, 99 yıl sonra, Sovyet cephanelerinin indiği İnebolu ilçesinde bir panelle anılacak.
Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atan Kurtuluş Savaşı'nda büyük yere sahip olan Kastamonu'ya bağlı İnebolu ilçesi, önemli bir panele ev sahipliği yapacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Kurucusu Vladimir Lenin'e 26 Nisan 1920'de yazdığı mektubun 99. yılında "Denizdeki Kuvay-ı Milliye ve İnebolu" konulu bir panel düzenlenecek.
Mektubun, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesindeki önemi büyük. Zira, söz konusu mektupta Atatürk, Anadolu'yu işgal eden düşman kuvvetlerine karşı Ruslar'dan cephane, altın, sıhhi malzeme ve erzak talebinde bulunmuştu. Bu sembolik tarihte Dolmabahçe Rotary Kulübü ve Kastamonu Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirilen panelde, İnebolu'nun ulusal kurtuluştaki yeri ve önemi anlatılacak.
Panelde, Emekli Amiral Cem Gürdeniz, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Aleksandr Sotniçenko, 22'inci Dönem İzmir Milletvekili Kemal Anadol ve tarihçi Dr. Mehmet Perinçek konuşma yapacak.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ ATATÜRK'ÜN LENİN'E YAZDIĞI MEKTUBUN ÖNEMİNE İŞARET EDEN ETKİNLİK GERÇEKLEŞİYOR
Türk Ocağı'nda gerçekleştirilecek panelle ilgili Sputnik'e konuşan Dolmabahçe Rotary Kulübü Dönem Başkanı Eyüp Kömeçoğlu "Bu etkinliğin amacı, Atatürk'ün Sovyet hükümetine yazdığı mektubun 99. yılı olması. Zira Atatürk'ten Lenin'e giden ilk mektubun tarihi, panelin de gerçekleşeceği 26 Nisan. Türkiye'de ilk kez bu önemli tarihe işaret eden bir etkinlik gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.
Kömeçoğlu "Bu mektuba istinaden Sovyet hükümetinin Novorosisk ve Tuapse limanları üzerinden gönderdiği 300 bin ton cephane, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına önemli katkı sağladı. Bu cephaneler İnebolu'ya ulaştı. Bu yüzden biz de bu etkinliği bu önemli ilçede gerçekleştirme kararı aldık" diye ekledi.
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