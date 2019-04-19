İHA: İmamoğlu 2 müfettiş ve 3 uzmana ‘veri tabanı’ kopyalama yetkisi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yayınladığı genelgede iki müfettişi ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma yaptırma amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdiği bildirildi.

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İHA'nın üst düzey bir devlet yetkilisini kaynak gösterdiği bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelgede 'hiçbir ihbar veya şikayet bulunmadığı halde', müfettişleri ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma yaptırma amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi.

İnceleme ve araştırmanın dışında, İmamoğlu’nun imzasını taşıyan genelge ile verileri ‘kopyalama’ yetkisi vermesi de dikkat çekti.

İHA: İmamoğlu iki müfettiş ve 3 uzmana ‘veri tabanı’ kopyalama yetkisi verdi https://t.co/TRQe4vveRD pic.twitter.com/RDYNn4FGEV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 18, 2019

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