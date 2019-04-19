Uğuroğlu: Yıldırım ile karşılaştık, 'Kaybettik, ne yapalım, kısmet değilmiş' dedi

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yaşanan devir-teslim öncesi AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile karşılaştığını ve el sıkıştığını söyledi. Uğuroğlu, Yıldırım'ın kendisine "Kaybettik ne yapalım? Kısmet değilmiş" dediğini ifade etti.

Orhan Uğuroğlu, "Yıldırım: Kaybettik İmamoğlu: Hayırlısı" başlığıyla yayımlanan yazısına "8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın dört eğilimi Anavatan partisinde buluşturma hedefini hatırlarsınız. Vefatının 26. yılı için anıt mezarı başında düzenlenen anma töreninde Özal'ın hatırı, İstanbul için yarışan Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nu buluşturdu" ifadesiyle başladı.

Uğuroğlu şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 8. Cumhurbaşkanını nasıl andıklarını az sonra anlatayım.

Ama önce İmamoğlu ve Yıldırım ile ayaküstü konuşmamı yazayım.

Anıt mezarda beklerken tamamlanan Maltepe ilçe sonucunun İstanbul İl Seçim Kurulu'na yola çıktığı haberi geldi ki bu da İmamoğlu'nun seçimi kazandığının ve mazbatanın verileceği anlamı taşıyordu.

Gözler İstanbul İl Seçim Kurulu'nda idi.

Saat 10.00 gibi Binali Yıldırım yanında Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte geldi.

Karşılaştık el sıkıştık ve şöyle dedim:

- Sayın Başbakan kazanmakta var, kaybetmek de var, üzülmeyin, baş başa büyük mücadele oldu.

Siyasetin o esprili, neşeli, güler yüzü Binali Yıldırım üzgün bir ifade ile kısaca şöyle yanıt verdi:

© AA / İslam Yakut Binali Yıldırım: Demokrasi ve hukuk işlemiş, körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür

- Kaybettik ne yapalım? Kısmet değilmiş…

Bu sözlerden anladım ki Ekrem İmamoğlu mazbatasını alacak.

Çünkü o dakikalarda daha mazbata verileceği belli olmamış, İstanbul İl Seçim Kurulu kararını açıklamamıştı.

Daha sonra Ekrem İmamoğlu geldi ki, yanında Trabzon Merkez İlçe ANAP ilçe başkanlığından tanıdığım babası Hasan İmamoğlu da vardı.

Özal'ın kabri başında duasını okudu, Semra Özal ve ailesine taziyede bulundu ve çıkışta beni gördü.

Durdu yanına gittim ve, 'Kazandınız, mazbatayı bugün alacaksınız Sayın İmamoğlu' sözümü şöyle yanıtladı:

-İnşallah hayırlısı olsun, Orhan Bey yazılarınızla bizi hep desteklediniz. Çok teşekkür ederim.

Hemen sordum; İlk sözünüz ne olur?

- Allah mahcup etmesin."