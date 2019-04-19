Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları 'Adalet nöbeti'ne başlıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasında sadece 4 kişi hakkında dava açılmasına ve esas sorumlular hakkında bir şey yapılmamasına tepki gösteren aileler Çorlu Adliyesi önünde bugünden itibaren 'Adalet nöbeti' tutacak.

Çorlu’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişinin yakınları bugünden (19 Nisan) itibaren ‘Adalet nöbeti’ne başlayacaklarını açıkladı. pic.twitter.com/OdNgoXa3eK — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 19 апреля 2019 г.

​Gerçek sorumluların gizlediğini ve aklanmaya çalışıldığını söyleyen aileler, "Buna sessiz kalmayacağız, bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz" diyerek destek için herkesi 19 Nisan Cuma gününden itibaren hafta içi her gün saat 10.00-12.00 arasında Çorlu Adliyesi önüne davet etti.

​Geçtiğimiz yıl 8 Temmuz'da Uzunköprü-Halkalı seferini yapan trenin, altı boşalan menfezden geçmesinin ardından vagonlarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 338 kişi yaralanmıştı.