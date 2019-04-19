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13:05 19 Nisan 2019
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    Sanal oyun dolandırıcılığında 35 milyon lira kayıp

    © AA /
    Türkiye
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    Kayseri merkezli Anadolu Farm şirketinin, Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla sanal oyun üzerinden topladığı yaklaşık 35 milyon liranın kaybolduğu belirlendi.

    Çiftlik Bank
    © Fotoğraf : DHA
    Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi
    İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı gerekçesiyle faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülen Kayseri merkezli Anadolu Farm firmasının topladığı yaklaşık 35 milyon liranın kaybolduğu ortaya çıktı.

    Çiftlik Bank benzeri yapıları incelemeye alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, ‘saadet zinciri’ olduğu sonucuna vararak, faaliyetlerine ilişkin suç duyurusunda bulunduğu Anadolu Farm firmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

    ‘YAKLAŞIK 90 MİLYON LİRA TOPLADI’

    AA muhabirinin, soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporundan elde ettiği bilgilere göre, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm), sanal oyun üzerinden üyelerinden yaklaşık 90 milyon lira topladı.

    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    © Fotoğraf : DHA
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    Mağdur oldukları gerekçesiyle müşteki olarak emniyet ve savcılığa başvuran, ayrıca icra kanalıyla parasının tahsilini talep eden 3 bin 367 üyenin şirkete 66 milyon 200 bin lira yatırdığı tespit edildi.

    Örgüt yöneticileri, üyelerin yatırdığı paralarla Kayseri, Denizli, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta 1 milyon 250 bin lira değerinde gayrimenkul aldı, daha sonra kendi aralarında satış yaparak 29 milyon 250 bin lira değerinde alım yapılmış gibi gösterdi.

    Örgüt yöneticileri, elde ettikleri paranın bir bölümüne lüks arabalar aldı. Üyelerden toplanan yaklaşık 35 milyon liraya ise ne olduğu belirlenemedi.

    ‘PRAMİT SİSTEMİ’ KURARAK 25 BAYİLİK VERMİŞLER

    Örgütün ‘pramit sistemi’ kurarak 25 bayilik verdiği ve bu bayilerin de başkalarına alt bayilik vererek kazanç elde etmelerinin sağlandığı ortaya çıktı.

    Sanal ortamda oynanan oyunla 200 üyeden elde edilen 8 milyon 400 bin liranın 3 milyonu, dikkat çekmemek amacıyla ‘kazanç sağladıkları’ gerekçesiyle üyelere geri ödendi.

    TL - para
    © AFP 2019 / Yasser Al-Zayyat
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    Sisteme üyelerin para yatırmalarını teşvik etmek amacıyla ‘oyuncu’ kategorisinde girenlere "Welsummer tavuğu" alabilecekleri belirtilerek 12 lira bonus verildi. ‘Yatırımcı’ kategorisinde sisteme girenlere ise daha çok para kazanabilecekleri vaat edildi.

    Ayrıca, üyelerin sanal ortamda satın aldığı ürünlerden elde edilen süt ve yumurta gibi ürünlerden kazanılan her 23 bin üretimin 1 gerçek paraya denk olduğu belirlendi.

    Örgütün üst düzey yöneticilerinin, Anadolu Farm'ı kuran İsa Karademir'in kız kardeşi Ebru ve kayın biraderi Fehmi Özakan'ı şirket yöneticisi, kayınbabası Ahmet Özakan'ı da firmaya ait Kahramanmaraş'taki bir bakır işletmesinin sorumlusu yaptığı ortaya çıktı.

    Yaklaşık 1.5 yıl önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.

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