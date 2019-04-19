İmamoğlu: 31 Mart-18 Nisan arasında duyum değil tespitlerimiz var, kozmik odayla işimiz olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki verilerin kopyalanmasıyla ilgili açıklamada bulundu. 31 Mart ile 18 Nisan 2019 tarihi arasında duyumdan öte bazı tespitlerinin olduğunu söyleyen İmamoğlu, kozmik oda iddialarına ilişkin, "Bizim kozmik odayla işimiz olmaz. Bu devletin hafızası, 16 milyon insan adına onu koruyoruz" dedi.
İBB Başkanı İmamoğlu, Facebook üzerinden gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sorulan İmamoğlu, "Nezaketin, buluşmanın normalleşmesi, bu ülkenin normalleşmesi demek. Ben bunu temsil etmeye ve uygulamaya çalışacağım" dedi.
"(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında karşılaması ve cenazede bir araya gelmeleri) Karşılaşmamız gerekiyor çünkü biz bu millete hizmet eden iki makama sahibiz. Kendileri cumhurbaşkanımız, bunlar gayet doğal. Nezaketin, buluşmanın normalleşmesi bu ülkenin normalleşmesi demek. Ben bunu temsil etmeye ve uygulamaya çalışacağım. Daha önce de söyledim, fırsat bulursam merhabalaşır, kucaklaşır, bu ülke adına sohbet ederim. Bu benim için keyiftir, onurdur. Bugün de kandilini kutladım. Sizlerin de kutlarım.
- (Erdoğan size 'hayırlı' olsun dedi mi?) Kendisi öyle bir cümle kullanmadı. Sadece kandilini kutladığımda iadeyi kutlama yaptı.
Cuma namazının ardından İstanbul Ticaret Odası'nın eski Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun cenaze merasimine katıldık. Şahinoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. pic.twitter.com/28ni31B3BU
- (Erdoğan'ın tweetini beğenmesi) Keşke demir hiç ısınmasaydı. Hep seçim süreçlerinde bunlar hep oluyor. Tabii ki soğusun, tabi ki barış olsun, huzur olsun. Bu ülkede barışı ve huzuru destekleyen her açıklama bizim için bir kazanım. Dolayısıyla bu bakış açısı bizim için de millet açısında bir kazanımdır. Teşekkür ediyoruz. Keşke hiç bu kadar ısınmasaydı, bu tarz olayları hiç yaşamasaydık. Ama memnunum açıklamalardan.
- (İBB'nin verilerinin kopyalanması) Biz kamuadına görev yapıyoruz. Kamunun verilerini korumak zorundayız. Şu anda görevli olan arkadaşlarım, büyükşehir belediyesinde görevli olan arkadaşlarımız, büyükşehirin daha önce sözleşmesini yapıp bu alanda anlaşma yaptığı firmanın bir görevlisi. Gayet mevzuata uygun bir şekilde ve saklanacağı alan kanuna uygun. Aynı şekilde tespitler yapılarak, yılbaşı Aralık 2018, 31 Mart 2019 yani seçim günü tarihli ve dün tarihli kayıtlar arşivlendi, imza altına alındı. Yetkili kişiler tarafından geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması adına, gerektiğinde oradaki süreçlerin irdelenmesi adına; özellikle 31 Mart ile 18 Nisan arasında ne yazık ki duyum değil daha ötesi tespitlerimiz var. Bunları en sağlıklı şekilde kıyaslamak, verileri analiz etmek ve halkımızın çıkarını korumak adına bu işlem yapılmıştır. Kanuna uygundur. Bizim kozmik odayla işimiz olmaz. Bu devletin hafızası, onu koruyoruz, 16 milyon insan adına.
'UMUYORUM DEVLETİMİZE ZARAR VEREN EYLEMLERDE BULUNULMAMIŞTIR'
- (Verilerin analizlerini de paylaşacak mısınız?) Gayet tabii, kamuya şeffaf, açık olma sözünü verdik. Kamuyu ilgilendiren, kamuya zarar veren ya da eksik işlem yapıldığında hem kamuya duyuracağız hem de gerekli hukuki işlemleri başlatacağız. Onun için görevliyiz, bunu yapmak zorundayız. Umuyorum devletimize-milletimize zarar veren iş ve eylemlerde bulunulmamıştır ama dediğim gibi ne yazık ki bazı tespitlerimiz var. Tespitler kanıtlandığında, netleştikten sonra paylaşılacak.
'EN ÜST İDARECİDEN EN VASIFSIZ ÇALIŞANA KADAR HERKES AYNI YEMEĞİ YEMELİ'
İmamoğlu'nun dün İBB'de tüm personele aynı yemeğin çıkması yönündeki uyarısı sonrası iktidara yakın medyada "Kurgu" iddiaları ortaya atılmıştı. Gazetecilerin "Menüde bugün ne vardı?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Menüyü sormadım. Bazı şeyler de var tabii, üzülüyorum, oraya girdik, vsl oldu, kurgu vs. Ben her zaman gezerim, orada o eşitsizliği görünce de uyardım. Ama bugün menüyü sormadım muhtemelen dikkat etmişlerdir. Yani tek tip yemiş arkadaşlar. İnsanların bulunduğu ortamda yediği yemeğin en üst idareciden en vasıfsız çalışanına kadar herkesin aynı yemeğin yemesini zaten talimat olarak vermiştim, takip ediyor arkaşlarım."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)