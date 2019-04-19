İmamoğlu: 31 Mart-18 Nisan arasında duyum değil tespitlerimiz var, kozmik odayla işimiz olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki verilerin kopyalanmasıyla ilgili açıklamada bulundu. 31 Mart ile 18 Nisan 2019 tarihi arasında duyumdan öte bazı tespitlerinin olduğunu söyleyen İmamoğlu, kozmik oda iddialarına ilişkin, "Bizim kozmik odayla işimiz olmaz. Bu devletin hafızası, 16 milyon insan adına onu koruyoruz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Facebook üzerinden gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sorulan İmamoğlu, "Nezaketin, buluşmanın normalleşmesi, bu ülkenin normalleşmesi demek. Ben bunu temsil etmeye ve uygulamaya çalışacağım" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

'ERDOĞAN ÖYLE BİR CÜMLE KULLANMADI'

"(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında karşılaması ve cenazede bir araya gelmeleri) Karşılaşmamız gerekiyor çünkü biz bu millete hizmet eden iki makama sahibiz. Kendileri cumhurbaşkanımız, bunlar gayet doğal. Nezaketin, buluşmanın normalleşmesi bu ülkenin normalleşmesi demek. Ben bunu temsil etmeye ve uygulamaya çalışacağım. Daha önce de söyledim, fırsat bulursam merhabalaşır, kucaklaşır, bu ülke adına sohbet ederim. Bu benim için keyiftir, onurdur. Bugün de kandilini kutladım. Sizlerin de kutlarım.

- (Erdoğan size 'hayırlı' olsun dedi mi?) Kendisi öyle bir cümle kullanmadı. Sadece kandilini kutladığımda iadeyi kutlama yaptı.

Cuma namazının ardından İstanbul Ticaret Odası'nın eski Başkanı Atalay Şahinoğlu'nun cenaze merasimine katıldık. Şahinoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. pic.twitter.com/28ni31B3BU — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 19 апреля 2019 г.

​'KEŞKE DEMİR HİÇ ISINMASAYDI'

- (Erdoğan'ın tweetini beğenmesi) Keşke demir hiç ısınmasaydı. Hep seçim süreçlerinde bunlar hep oluyor. Tabii ki soğusun, tabi ki barış olsun, huzur olsun. Bu ülkede barışı ve huzuru destekleyen her açıklama bizim için bir kazanım. Dolayısıyla bu bakış açısı bizim için de millet açısında bir kazanımdır. Teşekkür ediyoruz. Keşke hiç bu kadar ısınmasaydı, bu tarz olayları hiç yaşamasaydık. Ama memnunum açıklamalardan.

'DEVLETİN HAFIZASINI KORUYORUZ'

© REUTERS / KEMAL ASLAN İmamoğlu 31 Mart-18 Nisan arasını denetletecek

- (İBB'nin verilerinin kopyalanması) Biz kamuadına görev yapıyoruz. Kamunun verilerini korumak zorundayız. Şu anda görevli olan arkadaşlarım, büyükşehir belediyesinde görevli olan arkadaşlarımız, büyükşehirin daha önce sözleşmesini yapıp bu alanda anlaşma yaptığı firmanın bir görevlisi. Gayet mevzuata uygun bir şekilde ve saklanacağı alan kanuna uygun. Aynı şekilde tespitler yapılarak, yılbaşı Aralık 2018, 31 Mart 2019 yani seçim günü tarihli ve dün tarihli kayıtlar arşivlendi, imza altına alındı. Yetkili kişiler tarafından geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması adına, gerektiğinde oradaki süreçlerin irdelenmesi adına; özellikle 31 Mart ile 18 Nisan arasında ne yazık ki duyum değil daha ötesi tespitlerimiz var. Bunları en sağlıklı şekilde kıyaslamak, verileri analiz etmek ve halkımızın çıkarını korumak adına bu işlem yapılmıştır. Kanuna uygundur. Bizim kozmik odayla işimiz olmaz. Bu devletin hafızası, onu koruyoruz, 16 milyon insan adına.

'UMUYORUM DEVLETİMİZE ZARAR VEREN EYLEMLERDE BULUNULMAMIŞTIR'

- (Verilerin analizlerini de paylaşacak mısınız?) Gayet tabii, kamuya şeffaf, açık olma sözünü verdik. Kamuyu ilgilendiren, kamuya zarar veren ya da eksik işlem yapıldığında hem kamuya duyuracağız hem de gerekli hukuki işlemleri başlatacağız. Onun için görevliyiz, bunu yapmak zorundayız. Umuyorum devletimize-milletimize zarar veren iş ve eylemlerde bulunulmamıştır ama dediğim gibi ne yazık ki bazı tespitlerimiz var. Tespitler kanıtlandığında, netleştikten sonra paylaşılacak.

'EN ÜST İDARECİDEN EN VASIFSIZ ÇALIŞANA KADAR HERKES AYNI YEMEĞİ YEMELİ'

İmamoğlu'nun dün İBB'de tüm personele aynı yemeğin çıkması yönündeki uyarısı sonrası iktidara yakın medyada "Kurgu" iddiaları ortaya atılmıştı. Gazetecilerin "Menüde bugün ne vardı?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Menüyü sormadım. Bazı şeyler de var tabii, üzülüyorum, oraya girdik, vsl oldu, kurgu vs. Ben her zaman gezerim, orada o eşitsizliği görünce de uyardım. Ama bugün menüyü sormadım muhtemelen dikkat etmişlerdir. Yani tek tip yemiş arkadaşlar. İnsanların bulunduğu ortamda yediği yemeğin en üst idareciden en vasıfsız çalışanına kadar herkesin aynı yemeğin yemesini zaten talimat olarak vermiştim, takip ediyor arkaşlarım."