Rabia Naz'ın ölümü: Adli Tıp 'Çatıdan düşmüş olması mümkün' dedi, aile itiraz etti

BBC Türkçe'nin haberine göre raporda, "Rabia Naz Vatan'ın vücudunda meydana gelen yaralanmaların çatıdan düşmeyle mümkün olduğu" belirtildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporunun sonuç bölümünde, "çocuğun ölümünün genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu" kaydedildi.



AVUKAT KILIÇ: ADLİ TIP'IN BU KADAR HIZLI YANIT VERMESİ ŞAŞIRTICI



BBC Türkçe'ye konuşan Vatan ailesinin avukatı Emel Bodur Kılıç, "Rapordaki, ölümün yüksekten düşmeye bağlı olabileceği yönündeki kabulü asla kabul etmiyorum" dedi.

Kılıç, ölümün bir cinayet olduğunu ve cinayetin örtbas edilmeye çalışıldığını öne sürdü.



Vatan ailesinin avukatlarının talebiyle Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'ndan daha önce alınan mütalaada, "ölümün araba çarpması nedeniyle meydana gelmiş olabileceği" belirtiliyordu. Raporun bulguları değerlendirirken olay yeri inceleme raporunu da dikkate almasını eleştiren Kılıç, "Bu dosyada en sıkıntılı yer olay yeri inceleme raporuydu ve olay yeri inceleme ekipleriydi. Olay yeri inceleme polisleri hakkında soruşturma başlatıldığını tüm kamuoyu bilmekte" dedi.

© Fotoğraf : Twitter HSK, Rabia Naz soruşturması ile ilgili inceleme başlattı

Olay yeri inceleme raporunda, "Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu belirlenemedi" deniyordu.

Bu raporda ayrıca, Rabia Naz Vatan'ın çantasında bulunan bir kitapta intihar ile ilgili bölümlerin "ataşla tutturduğu" kaydediliyordu.

Baba Şaban Vatan ise BBC Türkçe'ye verdiği röportajda, "Kızım ataş kullanmaz. Kitap ayracı kullanır" demişti.

Avukat Kılıç, BBC Türkçe'ye daha önce yaptığı açıklamada ayrıca, görgü tanıklarının Rabia Naz Vatan'ın kayıp okul çantası evin çatısında bulunduğunda, olay yeri inceleme polislerinin çantanın yerini değiştirerek fotoğraf çektiğini de kaydetmiş ve bunun "delillerin değiştirilmesine ilişkin bir suç" olduğunu söylemişti.

KILIÇ: DOSYANIN YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI'NA GÖNDERİLMESİNİ İSTEYECEĞİZ



"Olayın cinayet olduğunu ve üstünün kapatılmaya çalışıldığını" öne süren Kılıç, "Bundan sonraki süreçte Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında dosya ile ilgili özel mütalaalar alacağız ve dosyanın tıbbi açıdan değerlendirilmesi için dosyanın Yüksek Sağlık Şurası'na gönderilmesini talep edeceğiz" diye konuştu.

© Fotoğraf : Twitter Baba Şaban Vatan: Net sonuç isterim

Kılıç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) incelemesine başladığını, ancak yeniden dinlenmesi kararı verilen 60 tanığın dinlenmesine henüz başlanmadığını kaydetti.



'CANİKLİ'NİN ÖNERGESİ İLE RAPORUN AYNI GÜN GELMESİ TESADÜF MÜ?'



Baba Şaban Vatan'ın olayın üstünü örtbas etmeye çalışmakla suçladığı AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Rabia Naz Vatan'a ne olduğunun ortaya çıkması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge verdiklerini açıkladı.



Vatan ailesinin avukatı Kılıç ise BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Önergenin Adli Tıp Kurumu raporunun geldiği gün verilmesi bir tesadüf mü? diye sordu.