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15:48 20 Nisan 2019
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

    CHP'li Torun: 6 ayda bir belediye başkanlarının performansları değerlendirilecek

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre 11'i büyükşehir, 10'u il olmak üzere 263 belediye başkanlığı kazanan CHP'nin 6 aylık periyotlarla belediye başkanlarının performanslarını değerlendireceğini söyledi.

    CHP'nin bundan sonraki yol haritasını AA muhabirine anlatan Torun, "Yeni seçilen belediye başkanlarımız bir mevcut durum değerlendirmesi yapsın, biz de toplantılarla bu süreci takip edeceğiz" dedi ve tüm belediye başkanlarının çalışmalarını yakından takip edeceklerini söyledi.

    Torun, "Mutlaka 6 aylık süreçlerde belediye başkanlarımızın performanslarını değerlendireceğiz, sonucu kendileriyle de paylaşacağız. Artık vatandaşlarımızın bize gösterdiği teveccühe layık olabilmek için biz de bütün gücümüzle sorunların çözümüne odaklanacağız. Vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Artık bu anlamda dönem, hizmet dönemidir" diye konuştu. 

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Emrah Yaşar
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    '10 TEMEL İLKEYİ HEPSİNE GÖNDERECEĞİZ'

    Genel Merkez olarak belediye başkanları için 10 temel ilke belirlediklerini ifade eden Torun, bu 10 ilke içerisinde ulaşımın dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlara izin verilmesi, tüm belediyelerde asgari ücretin 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere 2 bin 200 lira olması gibi maddeler bulunduğunu hatırlattı. 

    Torun, "Bu 10 ilkeyi çerçeveletip tüm belediye başkanlarımıza vereceğiz ve onlar o ilkelerden asla sapmayacaklar. Bundan sonra biz de her anlamda gerek siyasi gerek idari her anlamda kendilerine katkımızı sunacağız" açıklamasında bulundu.  

    Cuma günü CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelip bir durum değerlendirmesini yapacaklarını bildiren Torun, ilerleyen günlerde ise tüm belediye başkanlarının katılacağı bir toplantı gerçekleştireceklerini söyledi. 

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki binanın başkanlık katında İBB çalışanlarıyla bir araya geldi. İmamoğlu, burada bir konuşma yaptı.
    © Fotoğraf : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın
    İBB Başkanı İmamoğlu, belediye personeliyle bir araya geldi
    SALI GÜNÜ MYK TOPLANACAK

    Seçimlerin ardından gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerine seçim değerlendirmesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'tan bu yana partisinin Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) ise ilk kez salı günü toplayacak. 

    Kılıçdaroğlu, cuma günü ise büyükşehir belediye başkanlarıyla, yakın zamanda ise Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya gelerek seçim sonuçlarını ele alacak.

    Etiketler:
    seçim, belediye, Seyit Torun, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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