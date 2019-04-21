Öztrak: Saldırının azmettiricileri belli, Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmeli

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak basına açıklama yaptı.

© AA / Metin Aktas Kılıçdaroğlu’na Ankara'da cenaze töreninde saldırı

* Yapılan sıradan bir provokasyon değildir. Son derece organize bir eylemdir.

* Yapılan saldırı ülkemizin iç huzuruna karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir. Adına gazete denilen birtakım paçavralarda kimler CHP'yi hedef gösterdiyse, birtakım operasyon kanallarında kimler Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa, CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmaması için kim talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa bu saldırının altyapısını hazırlayanlar onlardır.

* Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken dilin sahipleri, bugün yapılan bu hain saldırıda pay sahibidirler.

* Bunların ipini tutan odaklar da aynıdır. Biz CHP'nin her bir üyesi olarak, bu hain saldırının arkasındaki güçlere karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz.

* Gün kızgın demiri soğutma günüyse herkes buna göre davranmalıdır. Ancak, demiri bugün bile kızdırmaya çalışan siyasiler olduğunu bugün bile görüyoruz. Onları sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin birlik ve bütünlüğü feda edilemez. Bu saldırının failleri derhal yargı önüne çıkarılmalıdır.

* Cevaplanması gereken çok sayıda soru vardır. Bunlar cevaplanmalı ve kamuoyu rahatlatılmalıdır. Daha bir kişi bile tutuklanmadığını haber alıyoruz, oysa bu işin failleri bellidir.

* Saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler yargı önüne çıkarılmalıdır. Zafiyete sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında işlem yapılmalıdır.

© Fotoğraf : Twitter Cem Küçük: Bizim taraf köşe yazarları AK Parti için mayıs başına kadar hiç yazı yazmasa çok daha faydalı olur

* Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı, daha önce sarf ettikleri sözler dikkate alınarak derhal istifa etmelidir.

* (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a hitaben) Bu arada Milli Savunma Bakanı'na da bir sorumuz vardır. Genel başkanımızı linç etmek isteyen 'o evi yakın' diye bağıran hainlere dönüp de 'mesajlarınızı verdiğiniz 'demek ne anlama gelmektedir?

* Bu saatten sonra sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidirler.

* Herkes müsterih olsun, soğukkanlılıkla oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz. Bizler Kuvayi Milliye’nin devamı olan CHP’yiz!