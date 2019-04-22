Rabia Naz soruşturmasında rapor bilmecesi

Geçen yıl evinin önünde yaralı bulunduktan sonra hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz'la ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor hazırlandı. Rapor, küçük kızın düşmeye bağlı hayatını kaybettiği yönünde. Soruşturma dosyasına giren raporlar ise birbiriyle çelişiyor.

"Ölümü trafik kazasına bağlı değil", "Ayağındaki kırıklar yüksekten düşmeye bağlı." Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, bu tespitler İstanbul Adli Tıp Kurumu raporundan. Ve hazırlanan o rapor, 11 yaşındaki Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasına girdi.

© Fotoğraf : Twitter HSK, Rabia Naz soruşturması ile ilgili inceleme başlattı

11 yaşındaki Rabia Naz'ın ölümü soruşturması 1 yıldır soru işaretleriyle sürüyor. Düşme, intihar, araç çarpması ve bir çok ihtimal inceleniyordu. Özellikle İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun vereceği rapor önem kazanmıştı. Otopsi raporu Rabia Naz'ın ölümü için 'beden travmasına bağlı', bilirkişi raporu ise 'yüksekten düşmeye bağlı' demişti. Hacettepe Üniversitesi'nin raporu ise küçük kızın 'araç çarpmasına bağlı' olarak hayatını kaybetmiş olabileceği yönündeydi.

BABA VATAN 'CİNAYET' DİYOR

Soruşturma dosyasındaki bilgi ve tespitlere göre, Rabia Naz'ın intihar etmiş olabileceği iddiasına düşük bir ihtimal olarak bakılıyordu. İstanbul Adli tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi. Ve yeni rapor tartışmaları da beraberinde getirdi.

Çünkü Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan kızının bir cinayete kurban gittiğini belirtip, intihar etmesinin imkansız olduğunu savunuyordu.

RAPORDAKİ 'O' TESPİTLER

28 Mart tarihinde istenen rapor 13 günde hazırlandı. Adli Tıp İhtisas Kurulu, küçük kızın vücudundaki kırıkların apartmanın çatısından düşmesiyle mümkün olduğunu belirtti. Çatıdan koşarak aşağıya atlaması durumunda da sundurmaya çarpmadan düşebileceği kaydedildi. Rabia Naz'ın ölümünün trafik kazasına bağlı olmadığı da raporda yer aldı. Şimdi Vatan ailesi ve avukatlarının rapora itiraz etmesi bekleniyor.