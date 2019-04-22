İBB Başkanı İmamoğlu: 'Mesajınızı verdiniz' gibi sözler duyduk; bu ülke bizim, her yere gideriz

İBB binasında basın açıklaması düzenleyen İmamoğlu, YSK'ya inancının tam olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Seçim bitmiştir, mazbata verilmiştir. YSK'nın tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğine olan inancım tam" diye konuştu.
"Gerekli yasal işlemlerin yapılmasını umuyorum. Talihsiz açıklamalar yapıldı. Bu işin sanası banası yok. 'Mesajınızı verdiniz' gibi sözler duyduk dün. Bu ülke bizim. Her yere gideriz. Bu tür talihsiz açıklamaların derhal bitmesini bekliyorum. Bu saldırı sadece Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yapılmadı, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet anlayışına, demokrasisine yapıldı."
'AÇIKLAMALAR SALDIRILARI KÖRÜKLÜYOR'
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Maltepe'ye gelenlerin gelmeyenlerin duasının bizimle olduğunu biliyorum. Söylediğimiz her söz ilk ne ise son gün de odur. Gerçekten kamu gücünü kendi gücümüz görmeyeceğiz. Yeni nesil bir siyaset anlayışını 16 milyon hemşehrimle birlikte başaracağız.
VERİLERİN KOPYALANMASI
- Veri kapasiteleri ne durumda, ne oldu? İncelemeler yapılması doğru bir süreçtir. Kanun ne emrediyorsa odur. Komplo teorileri üreten arkadaşların hayal güçlerini hayretle izliyorum.
- Manşetleriyle ilgili soruşturma ve dava açacağımız gazeteler var. Hayasızca, terbiyesizce insanların ahlak değerlerini ayaklar altına alan gazeteler var.
- Bazı yöneticilerle ilgili soruşturmalar yapılacak, onların yerinde olsam istifa ederim.
'ZAMANI GELDİĞİNDE MESLEĞİME DÖNECEĞİM'
- Benim dedem, babam, ben, 60-70 yıldır ekmeğimizi ticaretten kazanıyoruz. Çocuklarımın rızkını orası sağlıyor. Devam edeceğim. Benim mesleğim bu değil, bu bir görev, zamanı geldiğinde mesleğime döneceğim. Ticaret yapanları zan altında mı bırakacağız? Belediyelerden çıkar elde ediyorsa bu bir suçtur. Buna da zaten müsade etmem.
Gündeme dair açıklama yapıyorum. https://t.co/psF2otC2bY— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 22 апреля 2019 г.
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