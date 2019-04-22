İBB Başkanı İmamoğlu: 'Mesajınızı verdiniz' gibi sözler duyduk; bu ülke bizim, her yere gideriz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na asker cenazesinde düzenlenen saldırıyı kınadı. İmamoğlu, "Bu işin sanası banası yok. 'Mesajınızı verdiniz' gibi sözler duyduk dün. Bu ülke bizim. Her yere gideriz. Bu tür talihsiz açıklamaların derhal bitmesini bekliyorum" dedi.

İBB binasında basın açıklaması düzenleyen İmamoğlu, YSK'ya inancının tam olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Seçim bitmiştir, mazbata verilmiştir. YSK'nın tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğine olan inancım tam" diye konuştu.

© AA / Metin Aktas Kılıçdaroğlu'na saldırının faili Sivrihisar'da yakalandı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Gerekli yasal işlemlerin yapılmasını umuyorum. Talihsiz açıklamalar yapıldı. Bu işin sanası banası yok. 'Mesajınızı verdiniz' gibi sözler duyduk dün. Bu ülke bizim. Her yere gideriz. Bu tür talihsiz açıklamaların derhal bitmesini bekliyorum. Bu saldırı sadece Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yapılmadı, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet anlayışına, demokrasisine yapıldı."

'AÇIKLAMALAR SALDIRILARI KÖRÜKLÜYOR'

© AA / Adem Koçak Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Siyasi parti lideri nereye nasıl gideceğini araştırmalı

İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Oy almadığı yere giderken tedbirli olmalı ve iki kere düşünmeliydi" açıklamalarına dair, "İdari, hukuki tedbirin yanında, siyasi tedbir de almak lazım. Yapılan açıklamalar, bu tür saldırıları körüklüyor. Oy almadığınız yere niye gittiniz ne demek?" ifadesini kullandı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Maltepe'ye gelenlerin gelmeyenlerin duasının bizimle olduğunu biliyorum. Söylediğimiz her söz ilk ne ise son gün de odur. Gerçekten kamu gücünü kendi gücümüz görmeyeceğiz. Yeni nesil bir siyaset anlayışını 16 milyon hemşehrimle birlikte başaracağız.

VERİLERİN KOPYALANMASI

© Fotoğraf : Twitter İBB hangi vakıf ve derneklere ne kadar para yardımı yaptı?

- Dijital verilerin kopyalanmasıyla ilgili komplo teorilerinin üretilmesini izliyorum. Önce tespitlerin yapılıp süreci devam etmesi gerekir.

- Veri kapasiteleri ne durumda, ne oldu? İncelemeler yapılması doğru bir süreçtir. Kanun ne emrediyorsa odur. Komplo teorileri üreten arkadaşların hayal güçlerini hayretle izliyorum.

- Manşetleriyle ilgili soruşturma ve dava açacağımız gazeteler var. Hayasızca, terbiyesizce insanların ahlak değerlerini ayaklar altına alan gazeteler var.

- Bazı yöneticilerle ilgili soruşturmalar yapılacak, onların yerinde olsam istifa ederim.

'ZAMANI GELDİĞİNDE MESLEĞİME DÖNECEĞİM'

- Benim dedem, babam, ben, 60-70 yıldır ekmeğimizi ticaretten kazanıyoruz. Çocuklarımın rızkını orası sağlıyor. Devam edeceğim. Benim mesleğim bu değil, bu bir görev, zamanı geldiğinde mesleğime döneceğim. Ticaret yapanları zan altında mı bırakacağız? Belediyelerden çıkar elde ediyorsa bu bir suçtur. Buna da zaten müsade etmem.

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