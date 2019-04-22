Soylu: Kılıçdaroğlu'na açık bir saldırı düzenlenmesi söz konusudur

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Tören esnasında henüz cenaze namazı kılınmamışken önce Mansur Yavaş alana gelmiştir, kendisine karşı köylü kadınların kısmi protestosu olmuştur. Sonra alana Kemal Kılıçdaroğlu gelmiştir. Bu sefer kendisine yoğun sözlü protesto olmuştur.

- Şehit yakınlarının bulunduğu alandan Kemal Kılıçdaroğlu aracına doğru giderken önce sözlü, ardından da kamera görüntülerinden görüldüğü gibi açıkça bir saldırı oluyor. Daha sonra mahalledeki bir eve giriliyor. Şehit yakınlarının bulunduğu alandan Kılıçdaroğlu'na açık bir saldırı düzenlenmesi söz konusudur.

- Elbette ki siyasiler sitem ve tepkilerle karşılaşabilirler. Ancak burada fiziki bir saldırı söz konusudur ve bizmi bunu tasvip etmemiz mümkün değildir. Alışkanlıklarımızla, kültürümüzle ve yaşantımızla uyuşmayan bir hadisedir.