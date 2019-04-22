CHP'li Gök'ün Çubuk'ta saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Piyade er Yener Kırıkcı'nın Ankara Çubuk'taki cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün de saldırıya uğradığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ardından, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün de asker cenazesinde saldırıya uğradığına dair görüntüler çıktı.

TBMM Başkanvekili sıfatıyla katıldığım Çubuk’taki şehit cenazesinde uğradığım saldırı anı

Yorumsuz pic.twitter.com/2QnqUnLs8n — Levent Gök (@goklevent) 22 апреля 2019 г.

​Kılıçdaroğlu ile cenazeye giden Gök, kendisine yönelik saldırının görüntülerini Twitter'da paylaşıldı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin Gök'ü yumrukladığı görülüyor.

© AA / Metin Aktas Kılıçdaroğlu’na Ankara'da cenaze töreninde saldırı

Gök, güvenlik güçlerinin yardımıyla saldırgan grubun arasından kurtarılıyor.

Kılıçdaroğlu, Hakkari’de PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 22 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Kalabalıktan bir kadın ise CHP liderinin sığındığı evi kast ederek "Yakın evi yakın" diye bağırmıştı.