CHP'li Gök'ün Çubuk'ta saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ardından, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün de asker cenazesinde saldırıya uğradığına dair görüntüler çıktı.
TBMM Başkanvekili sıfatıyla katıldığım Çubuk’taki şehit cenazesinde uğradığım saldırı anı— Levent Gök (@goklevent) 22 апреля 2019 г.
Yorumsuz pic.twitter.com/2QnqUnLs8n
Kılıçdaroğlu ile cenazeye giden Gök, kendisine yönelik saldırının görüntülerini Twitter'da paylaşıldı. Görüntülerde, çok sayıda kişinin Gök'ü yumrukladığı görülüyor.
Kılıçdaroğlu, Hakkari’de PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 22 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Kalabalıktan bir kadın ise CHP liderinin sığındığı evi kast ederek "Yakın evi yakın" diye bağırmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)