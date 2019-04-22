Kılıçdaroğlu'nun cenazesine katıldığı askerin babası konuştu: Keşke yaşanmasaydı, cenazeme herkes gelebilir

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden pyiade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın babası Mustafa Kırıkcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazede saldırıya uğramasıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, ailece evlatlarını kaybetmenin derin acısı içinde olduklarını söyledi.
'VATANIMIZ, MİLLETİMİZ SAĞ OLSUN'
Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı içinde bulunduğu koşullar nedeniyle görmediğini ifade eden Kırıkcı, "Kendi acımı yaşıyordum. Akrabalarım ve ailem oğlumun acısını yaşıyordu. Şehit babası olarak acımı tüm Türkiye paylaştı. Vatanımız, milletimiz sağ olsun" diye konuştu.
'BENİM ACIM İÇİN HERKES GELEBİLİR'
Kırıkcı, akrabalarının yaşananlarla ilgisinin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
'MAHALLE DIŞINDAN PROVOKASYON YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'
Kılıçdaroğlu'na vuran kişinin akrabaları değil mahalle sakinlerinden biri olduğunu anlatan Kırıkcı, "Mahalle dışından bir provokasyon yapıldığını düşünmüyorum. Keşke yaşanmasaydı. Kim ister böyle bir şey olmasını" ifadelerini kullandı.
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