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16:44 22 Nisan 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara saldırı

    Kılıçdaroğlu'nun cenazesine katıldığı askerin babası konuştu: Keşke yaşanmasaydı, cenazeme herkes gelebilir

    © AA / Metin Aktas
    Türkiye
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    Ankara’da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının ardından konuşan cenaze sahibi baba Mustafa Kırıkcı, "Keşke yaşanmasaydı, cenazeme herkes gelebilir" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Ahmet Bolat
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Ne yazık ki bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana geldi
    Ankara’da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırının ardından konuşan Mustafa Kırıkcı, "Mahalle dışından bir provokasyon yapıldığını düşünmüyorum. Keşke yaşanmasaydı" dedi.

    Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden pyiade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın babası Mustafa Kırıkcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazede saldırıya uğramasıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, ailece evlatlarını kaybetmenin derin acısı içinde olduklarını söyledi.

    'VATANIMIZ, MİLLETİMİZ SAĞ OLSUN'

    Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı içinde bulunduğu koşullar nedeniyle görmediğini ifade eden Kırıkcı, "Kendi acımı yaşıyordum. Akrabalarım ve ailem oğlumun acısını yaşıyordu. Şehit babası olarak acımı tüm Türkiye paylaştı. Vatanımız, milletimiz sağ olsun" diye konuştu.

    'BENİM ACIM İÇİN HERKES GELEBİLİR'

    Kırıkcı, akrabalarının yaşananlarla ilgisinin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

    Süleyman Soylu
    © AA / Barış Oral
    Soylu: Kılıçdaroğlu cenazeye gelecekse güvenlikle paylaşmalıydı, kendisini PKK'dan ayırmayan HDP ile temasları ortada
    "Amcamın oğlu, benim acılarımı daha fazla paylaşmıştır. Kılıçdaroğlu'nun gelip gelmemesiyle ilgili hiç haberimiz yok. Ben ancak şehidimle ilgilendim, naaşını gittim önce havaalanından, sonrasında GATA'dan aldım. Ondan sonra acımdan kendimi de kaybettim. Akrabalarım hep acı içindeydi. Benim cenazem için herkes gelebilir. Bu acımı tüm dünya ve Türkiye paylaştı. Benim acım için herkes gelebilir."

    'MAHALLE DIŞINDAN PROVOKASYON YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

    Kılıçdaroğlu'na vuran kişinin akrabaları değil mahalle sakinlerinden biri olduğunu anlatan Kırıkcı, "Mahalle dışından bir provokasyon yapıldığını düşünmüyorum. Keşke yaşanmasaydı. Kim ister böyle bir şey olmasını" ifadelerini kullandı.

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