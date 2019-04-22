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18:16 22 Nisan 2019
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    Efecan Şenolsun

    Oyuncu Efecan Şenolsun için cinsel saldırı suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis istemi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Oyuncu Elit İşcan'ın şikayeti üzerine rol arkadaşı Efecan Şenolsun hakkında, "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Oyuncu Elçin Sangu ve Kerem Bursin'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tanık olarak dinlendi. Tanıklardan ikisi şikayetçi İşcan'ı doğrularken, Bursin'in de aralarında bulunduğu 16'sı olaya doğrudan tanık olmadıklarını söylediler. 

    Sinema salonu
    © AA /
    Oyuncu Elit İşcan: Oyuncu Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize uğradım
    Oyuncu Elit İşcan'ın şikayeti üzerine aynı dizide rol aldığı Efecan Şenolsun hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Şenolsun hakkında, "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

    Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi İşçan'ın beyanlarına yer verildi. İşçan'ın ifadesinde şüphelinin kendisini zorla öpmeye çalıştığını söylediği belirtilen iddianamede, şüpheli Şenolsun'un da suçlamaları kabul etmediği kaydedildi. 

    İddianamede, dizide yönetmen asistanı olarak çalışan Alper Aka'nın tanık sıfatıyla alınan ifadesine de yer verildi. Aka'nın iddianameye yansıyan ifadesine göre şüpheli Şenolsun, şikayetçi İşcan'a hakaret etti ve onu belinden tutarak öpmeye çalıştı. 

    Tanık olarak dinlenen dizinin sanat asistanı Meriç Bucak'ın iddianameye yansıyan ifadesinde şüphelinin elini şikayetçiye dolayarak öpmeye çalıştığını söyledi. 

    İddianamede, dizi setinde görev yapan çok sayıda kişinin tanıklığına da yer verildi. Bu kişiler, olaya tanık olmadıklarını, bu yönde bir bilgileri olmadığını söylediler. 

    Oyuncu Efecan Şenolsun
    © Fotoğraf: Twitter
    Oyuncu Efecan Şenolsun hakkında soruşturma başlatıldı
    'KURTULMAYA ÇALIŞINDA KÜFÜR ETTİ'

    İşcan ile şüpheli Şenolsun'un aynı dizide rol aldıkları bilgisine yer verilen iddianamede, 7 Haziran 2018 tarihinde set ekibi ile oturan İşcan'ın yanına giden Şenolsun'un, ona hakaret ettiği savunuldu. Bir sahne çekilişini bekleyen İşcan'ın yanına giden şüpheli Şenolsun'un, İşcan'ın beline sarılarak onu öpmeye çalıştığı iddia edildi. 

    Şüpheli Şenolsun'un başka bir sahnenin çekimini bekleyen şikayetçi Elit İşçcan'ın yanına gittiği, bir anda arkasından sarılarak uzaklaşmasını önlediği kaydedilen iddianamede, kurtulmaya çalışan şüpheliye küfür ettiği kaydedildi.

    Oyuncu Efecan Şenolsun
    © Fotoğraf: Twitter
    Oyuncu Efecan Şenolsun'dan taciz iddialarına yanıt: Asıl 5 aydır bana taciz ve mobbing yapıldı
    TANIK OLARAK DİNLENEN KEREM BURSİN OLAYI GÖRMEMİŞ

    Dosyaya delil olarak sunulan fotoğraflarda oyuncularla birlikte görülen şikayetçi İşcan'ın rahatsız bir ruh halini yansıtmadığı savunulan iddianamede, iki tanığın şikayetçiyi doğruladığı belirtildi. İddianamede, Elçin Sangu ve Kerem Bursin'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin olaya doğrudan tanıklık yapmadıkları anlatıldı.

    17 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

    İddianamede, Efecan Şenolsun için, "Cinsel saldırı" ve "Alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 9 ay 15 günden 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.  

    İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. 

    NE OLMUŞTU?

    İşcan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak aynı dizide rol aldığı Şenolsun'un dizinin 7 Haziran 2018 tarihinde Kadıköy'de yapılan çekimlerde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. 

    Etiketler:
    Elçin Sangu, Elit İşcan, Taciz, cinsel saldırı, Efecan Şenolsun
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