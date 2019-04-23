Ankara Valiliği: Çubuk'taki şehit cenaze töreni sırasında sopa dağıtıldığına dair bilgi ve görüntü yok

Ankara Valiliği, Piyade Er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na düzenlenen saldırıda sopalar dağıtıldığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.
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Görüntülerin incelendiği ve sopa dağıtıldığına dair görüntüye rastlanmadığı belirtilen açıklamada, "Çubuk ilçemizde şehit cenaze töreni sırasında birtakım kişilerce sopalar dağıtıldığına dair iddialar üzerine eldeki tüm görüntüler ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, ayrıca olay anında görev yapan güvenlik görevlileriyle görüşmeler yapılmış olup, söz konusu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bilgi ya da görüntüye ulaşılamamıştır" ifadeleri yer buldu.
Basın Açıklaması pic.twitter.com/N9v3sLPTUK— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 22, 2019
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