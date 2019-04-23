Kılıçdaroğlu: Türkiye farklı bir sürecin içine sokulmak isteniyor

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün makamında kendisini takip eden gazetecilerin geçmiş olsun dileklerini kabul etti.
Kılıçdaroğlu, sığındığı evden çıkarılırken kamuflaj giymesi yönündeki teklifleri reddettiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın olay sırasında yaptığı konuşmaya ilişkin olarak da Kılıçdaroğlu, “Özel bir tartışma yaratmak istemiyorum. O konum ile atmosferin getirdiği bir dil miydi? Bilemiyorum. Hulusi Akar Bey’e sormak lazım. Ama ortada bir gerçek var: Linç edilmek istenen bir siyasal partinin genel başkanı var. Bu olay, siyasal iktidarın kadrolarının bulunduğu bir ortamda gerçekleşiyor ve biz 1.5 saat bir evde kalıyoruz. Neden hiçbir önlem alınmıyor” diye konuştu.
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