Kılıçdaroğlu: Türkiye farklı bir sürecin içine sokulmak isteniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine yönelik saldırıyla ilgili olarak “Amaçları CHP’yi sokağa çekmek. Buna asla izin vermeyeceğiz. İtidalli olun. Bu saldırının Türkiye’nin birliğine ve bütünlüğüne karşı olduğunu her yerde anlatın” dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün makamında kendisini takip eden gazetecilerin geçmiş olsun dileklerini kabul etti.

© AA / Muhittin Sandıkçı Kılıçdaroğlu: Geldiğimizden haberleri vardı, olay sırasında sopalar dağıtılıyordu

Saldırı sırasında güvenlik önlemi alması gereken Emniyet Genel Müdürü, Genelkurmay Başkanı ve bakanların orada olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Herkes oradaydı. Yine sağduyuyla dikkatli bir süreç izleyerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye farklı bir sürecin içine sokulmak isteniyor. Bunun altyapısı oluşturuluyor. Bunu görüyorum. Geçmişte bu tür olayların sonunda Türkiye’nin nereye getirildiğini üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, sığındığı evden çıkarılırken kamuflaj giymesi yönündeki teklifleri reddettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın olay sırasında yaptığı konuşmaya ilişkin olarak da Kılıçdaroğlu, “Özel bir tartışma yaratmak istemiyorum. O konum ile atmosferin getirdiği bir dil miydi? Bilemiyorum. Hulusi Akar Bey’e sormak lazım. Ama ortada bir gerçek var: Linç edilmek istenen bir siyasal partinin genel başkanı var. Bu olay, siyasal iktidarın kadrolarının bulunduğu bir ortamda gerçekleşiyor ve biz 1.5 saat bir evde kalıyoruz. Neden hiçbir önlem alınmıyor” diye konuştu.