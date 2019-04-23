Kayıt
11:19 23 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Genç İmam Hatipliler Derneği'nden Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyareti

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30

    Genç İmam Hatipliler Derneği, Ankara'nın Çubuk ilçesinde asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile parti genel merkezindeki makamda bir araya geldi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara saldırı
    © AA / Metin Aktas
    Kılıçdaroğlu'nun cenazesine katıldığı askerin babası konuştu: Keşke yaşanmasaydı, cenazeme herkes gelebilir
    Akkaya, Çubuk'ta yaşanılan linç girişiminden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Akkaya şu açıklamalarda bulundu:

    "İnancımızın bir gereği olan saygı kavramını hafızalarımızdan silmemeli, hoşgörü ve edep kurallarını her daim kendimize bir yol gösterici olarak almalıyız. 82 milyonun ortak değeri olan şehitlerimizin manevi huzuru bu tür provakasyonlarla kirlenmemeli. Şehitlerimize 82 milyonun bir vefa borcu vardır ve bu ülkede yaşayan herkesin şehit cenazesine katılma hakkı vardır. Bu hak birileri tarafından alıkonulamaz. Bugün, yaşanılan olayı derin bir üzüntü içerisinde karşıladık; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara karşı, milletimizi ortak, bir ve beraber olmaya davet ediyoruz."

    İlgili konular:

    Selvi: Kılıçdaroğlu’nu daha büyük tehlike bekliyormuş
    Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında 8 kişi serbest bırakıldı
    CHP liderine yumruk atan Sarıgün: 'Kılıçdaroğlu PKK destekçisidir' söylemlerinden etkilendim, bir kez vurdum
    MHP'li Büyükataman: Kılıçdaroğlu'nun tepki görmesi muhtemel bir yerde bulunması akla ziyan
    Kılıçdaroğlu'na saldıran Sarıgün tutuklandı
    Etiketler:
    Saldırı, Cenaze, Asker, Genç İmam Hatipliler Derneği, Ankara, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Samet Akkaya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Sri Lanka'da bombalı saldırılar
    8 bombalı saldırıyla sarsılan Sri Lanka’dan kareler
    Karikatür
    'ABD, Türkiye'deki üslerini Yunanistan'a taşıyabilir'
    İnfografik
    Türkiye'nin doğalgaz ithalatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet