Genç İmam Hatipliler Derneği'nden Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyareti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile parti genel merkezindeki makamda bir araya geldi.

Akkaya, Çubuk'ta yaşanılan linç girişiminden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akkaya şu açıklamalarda bulundu:

"İnancımızın bir gereği olan saygı kavramını hafızalarımızdan silmemeli, hoşgörü ve edep kurallarını her daim kendimize bir yol gösterici olarak almalıyız. 82 milyonun ortak değeri olan şehitlerimizin manevi huzuru bu tür provakasyonlarla kirlenmemeli. Şehitlerimize 82 milyonun bir vefa borcu vardır ve bu ülkede yaşayan herkesin şehit cenazesine katılma hakkı vardır. Bu hak birileri tarafından alıkonulamaz. Bugün, yaşanılan olayı derin bir üzüntü içerisinde karşıladık; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara karşı, milletimizi ortak, bir ve beraber olmaya davet ediyoruz."