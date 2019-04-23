Altaylı'dan Alçı'ya: İmamoğlu'na 'Seçime girme' diyecekti ama bu sonucu tahmin etmediği için demedi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, köşe komşusu Nagehan Alçı için "İmamoğlu’na sürekli olarak 'Onu yapma. Bunu yapma, oraya gitme, buraya gitme' demeyi görev edindi. Önce maça gitmemesi gerektiği söyledi. Sonra miting yapmaması gerektiğini. Aslında Sevgili Alçı 'Seçime girme' diyecekti ama bu sonucu tahmin etmediği için demedi" ifadesini kullandı.