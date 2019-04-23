Altaylı'dan Alçı'ya: İmamoğlu'na 'Seçime girme' diyecekti ama bu sonucu tahmin etmediği için demedi

Fatih Altaylı, Habertürk'te "İşaret fişeği" başlığıyla yayımlanan yazısında "Nagehan Alçı kardeşimiz İmamoğlu’na sürekli olarak ‘Onu yapma. Bunu yapma, oraya gitme, buraya gitme’ demeyi görev edindi" görüşünü dile getirdi.
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Alçı'nın 13 Nisan ve 21 Nisan'da kaleme aldığı yazıları hatırlatan Altaylı, "Önce maça gitmemesi gerektiği söyledi. Sonra miting yapmaması gerektiğini" hatırlatmasında bulundu.
Altaylı şöyle devam etti:
"Aslında Sevgili Alçı ‘Seçime girme’ diyecekti ama bu sonucu tahmin etmediği için demedi.
Şimdi onu telafi etmeye çalışıyor."
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