Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı köyün muhtarı: Utanç duyuyoruz, özür ziyaretine gideceğiz

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'e konuşan Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu köyünün muhtarı Halil Kökmen, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na saldırıda bulunanlardan birisinin kendi köylüleri olduğunu söyledi.
Kökmen, "Köyümüzde yaşanan olaydan utanç duyuyoruz. Genel Başkana köyümüz adına bir özür ziyaretinde bulunacağız" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi Rahim Doruk ise cenaze namazı sonrası kalabalık bir grubun evine doğru geldiğini belirterek şunları söyledi: "Türk İslam âdetinde misafiri kapıdan kovmak olmaz. Biz doğru olanı yaptık. İnsanlar bilmese de rabbim biliyor."
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