'Küçük muhtar adayı' çikolata sözünü yerine getirdi

Otağlı köyünde Çağatay Amanak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi cep telefonu ile kaydedilen videoda sembolik olarak muhtar adaylığını açıkladı. ​Kravat takıp ceket giyen Çağatay'ın yöresel şive ile yaptığı sempatik adaylık açıklaması izleyenlerden büyük beğeni topladı. Minik muhtar adayı, köydeki çocuklara çikolata dağıtacağı vaadinde bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çağatay Amanak, köy meydanında toplanan çocuklara çikolata dağıttı. Kendisine destek verenlere teşekkür eden Amanak, çocukların kendisini alkışlamasını istedi.

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