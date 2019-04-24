Erdoğan: Arşiv, milletin ve devletin hafızasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Arşivciliğimizin ve tarih araştırmalarının gelişmesine katkıda bulunan herkesi şükranla yad ediyorum. Yeni yönetim sisteminde Devlet Arşivleri Başkanlığı'nı doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağladık.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'nda konuşuyor https://t.co/IzLfIJZ9kp— AA Canlı (@AACanli) 24 апреля 2019 г.
- Arşiv, milletin ve devletin hafızasıdır. Hafızası olmayan milletler nereden geldiklerini, bugün nerede durduklarını ve nereye gideceklerini bilemezler.
- Hep yanarım Süleymaniye'deki arşivlerin haline. Bizi yeni yerin yapımına o itti. Dijitalleşme projeleriyle devlet belgelerinin önemli bir bölümünü bilgisayar ortamında güvence altına aldık. Bundan sonra devlet belgelerimizi ecdadımızın hassasiyetini de koruyacak ve değerlendireceğiz.
- Osmanlı'yı reddeden Selçuklu'yu görmezden gelen kısır bir anlayış türetilmiştir. Yeni nesillerin kafasında sanki milletimizin tarihi 1919'da başlıyor. Daha öncesi bize ait değil gibi bir yaklaşım nakşedilmeye çalışılmıştır.
- Osmanlı arşivindeki 33.5 milyon belge ve 8 milyon defter görüntüsü, Cumhuriyet arşivindeki ise 19 milyon belge ve 2 milyon defter görüntüsü dijitalleştirilmiştir.
Ayrıntılar geliyor.
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