Erdoğan: Arşiv, milletin ve devletin hafızasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Arşiv, milletin ve devletin hafızasıdır. Hafızası olmayan milletler nereden geldiklerini, bugün nerede durduklarını ve nereye gideceklerini bilemezler'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Arşivciliğimizin ve tarih araştırmalarının gelişmesine katkıda bulunan herkesi şükranla yad ediyorum. Yeni yönetim sisteminde Devlet Arşivleri Başkanlığı'nı doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağladık.

- Arşiv, milletin ve devletin hafızasıdır. Hafızası olmayan milletler nereden geldiklerini, bugün nerede durduklarını ve nereye gideceklerini bilemezler.

- Hep yanarım Süleymaniye'deki arşivlerin haline. Bizi yeni yerin yapımına o itti. Dijitalleşme projeleriyle devlet belgelerinin önemli bir bölümünü bilgisayar ortamında güvence altına aldık. Bundan sonra devlet belgelerimizi ecdadımızın hassasiyetini de koruyacak ve değerlendireceğiz.

- Osmanlı'yı reddeden Selçuklu'yu görmezden gelen kısır bir anlayış türetilmiştir. Yeni nesillerin kafasında sanki milletimizin tarihi 1919'da başlıyor. Daha öncesi bize ait değil gibi bir yaklaşım nakşedilmeye çalışılmıştır.

- Osmanlı arşivindeki 33.5 milyon belge ve 8 milyon defter görüntüsü, Cumhuriyet arşivindeki ise 19 milyon belge ve 2 milyon defter görüntüsü dijitalleştirilmiştir.

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