Metrobüste bir kadına cinsel tacizde bulunan kişi tutuklandı

Avcılar'da metrobüste bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunan ve gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderilen tacizci F.Ö., savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, F.Ö'nün tutuklanmasına hükmetti.

Dün Avcılar Saadetdere mevkisinde metrobüste bir kadın, F.Ö.'nün kendisine cinsel saldırıda bulunması üzerine vatandaşlardan yardım istemişti.

F.Ö, Saadetdere metrobüs durağında vatandaşların yardımıyla indirilip, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kadın yolcu N.C. de polis merkezine giderek, tacizci hakkında şikayette bulunmuştu.

​Şüpheli, emniyetteki sorgusunda, suçlamaları reddetmiş, kadının metrobüste kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını öne sürmüştü. Kadının ve şüphelinin kıyafetlerini incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.