Prof. Bezci: Şunu fark etmiyor CHP zihniyeti, 'uyuşturucuyla mücadele' dediğiniz zaman teşvik ediyorsunuz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki 'Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu' kurulması önerisinin AK Parti oylarıyla reddedilmesi A Haber'de işlendi.

Sakarya Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Bünyamin Bezci, verilen önerinin aslında uyuşturucuya özendirdiğini ve bu yüzden reddedilmesinin doğru olduğunu savundu.

Bezci, “Bu mesele bence basit bir ihtiyaç değil.Çok ciddi bir zihniyet farkı var. Yani şöyle, 'uyuşturucuyla mücadele' dediğiniz zaman... Şunu fark etmiyor CHP zihniyeti... Çıplak gerçeklik, politik kolektivizm tamam doğru ama uyuşturucu dediğiniz zaman teşvik ediyorsunuz. Yani mücadele etmiyorsunuz aslında. İsmi vererek."