Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni görüntü ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'daki asker cenazesinde saldırı sırasında çekilen yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan izdiham ve insanların ezilme tehlikesi geçirdiği görülüyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'nın Çubuk ilçesindeki asker cenazesinde gerçekleşen saldırı sırasında çekilen yeni bir görüntü paylaşıldı.

Bir gazeteci yolladı...

Çalıştığı kanal yayınlamamış...

Genel Başkanımız Sn.Kılıçdaroğlu'na yapılan alçak ve şeref yoksunu saldırının yeni bir görüntüsü. Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, genel başkanımızı korumaya alıyor, basın mensupları eziliyor. Unutma; unutturma! pic.twitter.com/iPvjLI5yFn — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 22 апреля 2019 г.

​Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, görüntünün bir haberci tarafından çekildiğini ancak çalıştığı kurumun yayınlamadığını ifade etti.

© AA / Metin Aktas Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün'ün elini öpüp sosyal medyada paylaştılar

Görüntülerde saldırı sırasında çok sayıda kişinin ezilme tehlikesi geçirdiği görülüyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Irak sınırında PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan'da Ankara'nın Çubuk ilçesinin Akkuzulu mahallesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı görüntülere yansıyan Osman Sarıgün'ün ile saldırıya karıştığı 8 kişi gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.