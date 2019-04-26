Aksoy: ABD'den YPG konusunda Türkiye'nin güvenliği için somut adım bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy açıklamalar yaptı. Aksoy’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* ABD’den YPG konusunda Türkiye’nin güvenliği için somut adım bekliyoruz.

* ABD’nin tehdit diline başvurduğunu görüyoruz. ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekiyor. Güvenli bölgeden beklentimiz net. Türkiye’nin kontrolünde olmalı, YPG olmamalı ve 20 mil yani 32 km olmalı.

* İdlib’de Rusya İle sükunetin sağlanması konusunda hem fikiriz.

* Ermeni sözcüsünün kullandığı kelimeler devlet üslubu olmadığını gösteriyor. Ermenistan arşivleri açık değil sadece Ermeni iddialarını destekleyen kısmı açık.

* Macron’un 24 Nisan’ı anma günü ilan etmesini unutmayacağız. Fransız Cumhurbaşkanı’nın kullandığı ağır ifadelerin karşılığı olacak.

* Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28-29 Nisan’da Bağdat-Erbil ve Basra’yı ziyaret edecek. Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı, başbakanı ve dışileri bakanının yanı sıra IKBY Başbakanı, başbakan yardımcısı ve güvenlik konseyi başkanıyla da görüşecek.

Sözcü Hami Aksoy: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28-29 Nisan’da Bağdat-Erbil ve Basra’yı ziyaret edecek. Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı, başbakanı ve dışileri bakanının yanı sıra IKBY Başbakanı, başbakan yardımcısı ve güvenlik konseyi başkanıyla da görüşecek. pic.twitter.com/qZyK7q8BBn — Gözde Ocak (@gozde__ocak) 26 Nisan 2019

​* ABD’den PYD, YPG ve FETÖ başta olmak üzere ülkemizin güvenliğini ilgilendiren konularda somut adımlar atmasını bekliyoruz.

* ABD yönetiminin yeniden tehdit diline başvurduğunu görüyoruz ancak bunun işlemediğini biz daha önce gördük. ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekiyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkan Yardımcısı Pence’in sözlerine de işaret ederek, “ABD yönetiminin yeniden tehdit diline başvurduğunu görüyoruz ancak bunun işlemediğini biz daha önce gördük. ABD’nin dayatmalarla sonuca ulaşamayacağını anlaması gerekiyor” dedi. — Gözde Ocak (@gozde__ocak) April 26, 2019

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