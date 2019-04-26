Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

© AA / Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun gözaltına alındı

'Cumhurbaşkanına hakaret', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne yardım' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğin'e sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında başlattığı soruşturma kapsamında 23 Nisan'da gözaltına alınan Uzun, emniyetteki işlemlerin ardından polis eşliğinde adliyeye getirildi.

Savcılık Uzun'u tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.