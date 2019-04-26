Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğu istismar eden Pakistan uyruklu zanlı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 22 Nisan'da Küçükçekmece'nin Kanarya mahallesinde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması üzerine başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan Pakistan uyruklu şüpheli M.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

© Fotoğraf : İHA/VEDAT BAYRAKTARK Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan zanlı suçunu itiraf etti

Şüpheli M.V'nin ifadesi, Küçükçekmece Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alındı.

İşlemlerin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şüphelinin 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandığı belirtildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir çocuğun istismara maruz kaldığı ihbarının yapılmasının hemen akabinde soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Soruşturmanın sağlıklı yürümesi ve mağdur çocuğun yeniden örselenmemesi için pedagog, cumhuriyet savcısı ve müdafi eşliğinde mağdur çocuğun beyanı alınmış, failin eşkal bilgileri tespit edilmiştir. Soruşturmada delil olabilecek tüm bulgu ve deliller titizlikle toplanmıştır. Ayrıca cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahısla aynı evde kalan ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişinin de ifadesi alınmıştır. Söz konusu kişilerin olayla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine yurt dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir."