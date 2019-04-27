'İşçi üstü tozlu diye otobüste oturtulmadı' iddiası

Kocaeli Derince’de işten çıkan ve evine gitmek için özel halk otobüsüne binen Yahya Batir isimli vatandaşın üstü tozlu diye koltuklara oturtulmadığı ileri sürüldü. İddiayı bir Facebook grubunda paylaşan Batir, otobüsün boş olmasına rağmen ayakta seyahat ettiğini söyledi.

Evrensel’e konuşan Batir şunları ifade etti:

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“Tesisat işi ile uğraşıyorum. İşten çıkıp evime gitmek için otobüse bindim, kartımı okuttum. Buraya kadar her şey normaldi, kartımı okuttuktan sonra şoför bana ‘Üstün kirli, gazete vereyim de onun üstüne otur’ dedi. Otobüstü 5, 6 kişi vardı o esnada, şoförün bu sözünden sonra utandım, yerin dibine girdim, gazeteyi kabul etmedim, böyle olunca, ‘Ayakta giderim’ dedim, arkaya doğru geçtim. Seyahati ayakta yaptım, yolcular benden oturmamı istedi ama oturmadım. Hatta bir genç kadın, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni arayarak şikayette bulundu. Anlam veremedim, elbiselerim işimden kaynaklı biraz tozluydu sadece. Ne çamur, ne de kir pas içindeydim. Otobüse baktığımda zaten koltuklar kirliydi, neresini kirletecektim bu koltukların?”

Olayın şokunu yaşadığını söyleyen Batir, aracın fotoğrafını aldığı sırada şoförün kendisine “İstediğin yere şikayet et, ben de şikayet edeceğim” dediğini söyledi. Otobüsün şoförünü gerekli yerlere şikayette bulunacağını söyleyen Batir, “Böyle şeyler yaşanmasın, ne var yani çalışırken üstümüz tozlanmış olabilir. Eve nasıl gideceğiz?” dedi.