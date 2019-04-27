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19:30 27 Nisan 2019
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    İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneğinin (İMHAD) Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Kitap Kahve Evi' Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.

    Bilal Erdoğan: Bütün bu zulümler yaşanırken batı medeniyeti nerede, hani hiç kimseye zulüm edilmeyecekti?

    © AA / Emin Mengüarslan
    Türkiye
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    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "İnsanların sorunlarına çözüm üretmeye çalışacağız. İnsanlara kötülük mesajları değil, iyilik mesajları vermeye çalışacağız. Mutluluk tohumları, sevgi tohumları ekeceğiz. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var" dedi.

    Erdoğan, İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneğinin (İMHAD) Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki "Kitap Kahve Evi'nin" açılışına katıldı.

    Bilal Erdoğan
    © AA / Elif Öztürk
    Bilal Erdoğan: Son yıllarda mutfağa çok zaman ayıramıyorum ama çocukken annem ve anneannem ev işlerinde bizleri de yanlarına çağırırlardı

    Bilal Erdoğan, insanların dünyanın akıbetinin ne olacağını konuştuğunu belirterek, şöyle devam etti: "Acaba yeni bir dünya savaşı mı çıkacak? İnsanlar birbirine ne gibi bir kötülük yapacak? Bunlar konuşuluyor. Yeni Zelanda'daki son olay. Dünyanın değişik bölgelerindeki başka olaylar... Dünya iyi bir yere gitmiyor. Bütün bu zulümler yaşanırken batı medeniyeti nerede? Hani hiç kimseye zulüm edilmeyecekti. Bunun için Birleşmiş Milletler (BM) kurulmuştu, NATO vardı ama BM ve NATO'nun günümüzde işlevini yitirdiğini görüyoruz. Böyle bir zamanda 21. yüzyılın bir barış yüzyılı olması düşünülebilir mi? O zaman bizim üzerimize düşen, öncelikle ülke olarak, millet olarak bağımsızlığımızın etrafında kenetlenmeye ihtiyacımız var. Bizim gözü üzerimizde olan düşmanlarımız var. Biz içeride kendi birliğimizi, beraberliğimizi yakalamalıyız ki buna günü geldiğinde karşı koyabilelim."

    'DÜNYANIN GÖNLÜ EN ZENGİN MİLLETİYİZ'

    Bilal Erdoğan
    © AA / Orhan Akkanat
    Bilal Erdoğan: Dünyadaki mazlumların umudu olan bir liderimiz varken, CHP'li kardeşlerim yazık değil mi?

    Türkiye'nin, dünyanın bütün mazlumları için umut olduğunu dile getiren Erdoğan, "Çünkü bizim tarihimizde bunu yapmışlığımız var. İrlanda'da 19. yüzyılın ortasında açlık, fakirlik, salgın olduğunda Avrupa'nın 'hasta adamı denilen Osmanlı yardım göndermiştir. Güney Afrika'da insanların arasında ayrılık çıktığında Kraliçe Viktorya Osmanlı'dan oradaki Müslümanların arasını bulsun diye bir alim istemiş, Güney Afrika'ya biz alim göndermişiz. Aynı şekilde Japonya'ya Ertuğrul firkateynini göndermişiz. Tayland'a Abdülhamit Han mescit yaptırmış. Bunlar Osmanlı'nın en zayıf olduğu dönemde yaptıklarıdır. Onun için bugün o ecdadın torunları dünyada kişi başına yardımda ilk sırada geliyor. Dünyanın en zengin ülkesi olduğumuz için değil ama dünyanın gönlü en zengin milleti olduğumuz için bu böyledir." diye konuştu.

    Erdoğan, Türkiye'nin mazlumların sesi olmaktan vazgeçemeyeceğini, bu nedenle ülkenin çok güçlü olması gerektiğini söyledi.

    'MUTLULUK TOHUMLARI, SEVGİ TOHUMLARI EKECEĞİZ'

    Bilal Erdoğan
    © AA / Orhan Akkanat
    Bilal Erdoğan: Dünyadaki mazlumların umudu olan bir liderimiz varken, CHP'li kardeşlerim yazık değil mi?

    Bilal Erdoğan, gençlere tavsiyelerde bulunurken de şunları kaydetti: "Bizim tarihten getirdiğimiz, inancımıza dayanan birikimlerimize dünyanın ihtiyacı var. Onun için öncelikle kendimizi iyi tanıyacağız. Kendimizi tanımak ceddimizi tanımaktan geçer. Kendimizi tanıdıktan sonra işte o zaman inanın 21. yüzyıla damgasını vuracak bir nesil inşallah yine bu topraklardan çıkacak. Bu millet yeni yeni özgüvenini kazandı. Eskiden olduğu gibi 'yenildik, yapamayız, başaramayız.' diyor muyuz artık? Onun için kendimize güveneceğiz ama içi boş bir şekilde değil, kolaycılıkla değil, gayretle, çalışarak, tırnaklarımızla kazıyarak bir yerlere gelmenin hazzını yaşayacaksınız. İnsanların sorunlarına çözüm üretmeye çalışacağız. İnsanlara kötülük mesajları değil, iyilik mesajları vermeye çalışacağız. Mutluluk tohumları, sevgi tohumları ekeceğiz. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var." 

    İMHAD BAŞKANI: 10 SAYFA KİTAP OKUYANA ÇAY, 20 SAYFA KİTAP OKUYANA KEK, 50 SAYFA OKUYANA ÇORBA

    Bilal Erdoğan, AK Parti Bursa Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Gençlik Buluşmasında yaptığı konuşmada, iddialı gençler için ileriye dönük plan yapabilmenin önem taşıdığını belirtti.
    © AA /
    Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyorlar ama bakıyorsunuz 60’ın üzerinde gidiyor

    İMHAD Başkanı Burhanettin Kansızoğlu da Kitap Kahve Evi'nin 24 saat hizmet vereceğini belirterek, "Çay içmek bedava ama 10 sayfa kitap okuma şartımız var. Bunu 20 sayfaya çıkardıklarında kek, 50 sayfaya çıkardıklarında ise çorba ikramımız olacak." dedi.

    Konuşmaların ardından Erdoğan ve beraberindeki protokol üyeleri, Kitap Kahve Evi'nin açılışını yaptı.

    Kitapları inceleyen Erdoğan, açılışa katılan öğrencilerle mangala oynadıktan sonra İmam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulübü sporcularıyla birlikte ok attı.

    Açılışa, İzmir Valisi Erol Ayyıldız da katıldı. 

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    Etiketler:
    Dünya Etnospor Konfederasyonu, Bilal Erdoğan, Türkiye
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