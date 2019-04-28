İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 1 Mayıs kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den oluşan 1 Mayıs Komitesi'ni ve MKE Ankaragücü yöneticilerini Saraçhane'deki makam odasında ayrı ayrı kabul etti.
Çerkezoğlu, "2013'ten bu yana yasakçı bir tutum söz konusu. İstanbul Valisi ile görüşmeler yaptık ama sonuç alamadık. Sonuç olarak Bakırköy'deki pazar alanında kutlayacağız. 1 milyona yakın katılım bekliyoruz. İşçilere, emekçilere yakışır bir 1 Mayıs kutlamak istiyoruz. Sizi de, 1 Mayıs'ta aramızda görmek istiyoruz. Salı günü burada yapacağınız etkinlik de önemli. Bizler de burada olacağız ve katkı sunacağız. Türkiye'nin normalleşmesi açısından da 1 Mayıs önemli. Ulaşımla ilgili kolaylaştırıcı tedbirler konusunda desteğinizi bekliyoruz" diye konuştu.
Bugün ziyaretime gelen 1 Mayıs Komitesi ile Emek ve Dayanışma gününün İstanbul’da, tarihsel anlamına yakışan, demokratik bir şekilde geçmesi için işbirliği yapacağız. İstanbul’da kurulan köklü ve saygın kulübümüz Ankaragücü’nün yöneticilerine de ziyaretleri için teşekkürler. pic.twitter.com/A5jzq9OlVD— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 27 апреля 2019 г.
İMAMOĞLU: 1 MAYIS'IN HAK ETTİĞİ ORTAMA KAVUŞMASI İÇİN ÇALIŞIRIZ
1 Mayıs'ın önemli bir gün olduğunu ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu da şunları söyledi:
İmamoğlu, "30 Nisan'da, Beylikdüzü'nde yaptığımız gibi çalışanlarımızı mesai saati bitiminde avluya toplayacağız. Onların 1 Mayıs'larını kutlayacağız. İBB'de şubesi olan tüm sendikaları da davet edeceğiz" dedi.
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