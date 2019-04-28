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10:34 28 Nisan 2019
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

    İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 1 Mayıs kararı

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Türkiye
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    1 Mayıs Komitesi'ni makam odasında kabul eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü 30 Nisan'da avluda kutlayacaklarını, tüm sendikaları da davet edeceklerini söyledi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den oluşan 1 Mayıs Komitesi'ni ve MKE Ankaragücü yöneticilerini Saraçhane'deki makam odasında ayrı ayrı kabul etti.

    İstanbul, Taksim
    © AP Photo / Emrah Gürel
    Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamasına izin yok
    Komite adına konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs meydanının tarihsel olarak Taksim Meydanı olduğunu ancak bu taleplerinin karşılık bulmadığını söyledi.

    Çerkezoğlu, "2013'ten bu yana yasakçı bir tutum söz konusu. İstanbul Valisi ile görüşmeler yaptık ama sonuç alamadık. Sonuç olarak Bakırköy'deki pazar alanında kutlayacağız. 1 milyona yakın katılım bekliyoruz. İşçilere, emekçilere yakışır bir 1 Mayıs kutlamak istiyoruz. Sizi de, 1 Mayıs'ta aramızda görmek istiyoruz. Salı günü burada yapacağınız etkinlik de önemli. Bizler de burada olacağız ve katkı sunacağız. Türkiye'nin normalleşmesi açısından da 1 Mayıs önemli. Ulaşımla ilgili kolaylaştırıcı tedbirler konusunda desteğinizi bekliyoruz" diye konuştu.

    İMAMOĞLU: 1 MAYIS'IN HAK ETTİĞİ ORTAMA KAVUŞMASI İÇİN ÇALIŞIRIZ

    1 Mayıs'ın önemli bir gün olduğunu ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu da şunları söyledi:

    Ekrem İmamoğlu
    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu: Yeni nesil demokrasinin olduğu bir şehir istiyoruz
    "1 Mayıs'ın hak ettiği ortama kavuşması için çalışırız. 1 Mayıs'a 1 hafta kala değil, belki 6-7 ay öncesinden oturup konuşmak, tartışmak, sohbet etmek, belki içine valiliği ve diğer unsurları da katarak İstanbul adına, emeğin şenliği, şöleni aynı zamanda da sorunların hatırlandığı, aksettirildiği bir gün olması lazım. Demokrasinin en canlı alanlarından bir tanesi oluyor 1 Mayıs. Belediye öncesi siyasi dönemim başlayınca 1 Mayıs'ın tadına varmış bir kişiyim. Hem mesajlarını hem ortamını yaşamış birisiyim. Orada emek adına manevi bir süreç yaşanıyor. Bunu, topluma da iyi anlatmamız gerekiyor. Kalan günler içinde elimizden ne gelirse yaparız. Sizlere destek olma adına, bir bölümünde mutlaka sizlerle olmaya çalışacağım, olacağım."

    İmamoğlu, "30 Nisan'da, Beylikdüzü'nde yaptığımız gibi çalışanlarımızı mesai saati bitiminde avluya toplayacağız. Onların 1 Mayıs'larını kutlayacağız. İBB'de şubesi olan tüm sendikaları da davet edeceğiz" dedi.

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    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, DİSK, Arzu Çerkezoğlu, KESK, İstanbul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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