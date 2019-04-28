Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

DHA'nın aktardığı habere göre olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Yarımburgaz mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre evinin önünde oyun oynayan 9 yaşındaki F.Ç.'nin lüks ciple yanına yaklaşan kişi ya da kişiler F.Ç.'nin bileklerinden tutup araca bindirmeye çalıştı. Çocuğun çığlık atması üzerine elindeki telefonu alan şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.

Aynı saatlerde mahallede dolaşan şüpheliler bir kadının yanına ciple yanaşarak çantasını alıp hızla uzaklaştı.

'İKİ BİLEĞİMDEN TUTARAK BENİ ARABAYA DOĞRU SÜRÜKLEDİ'

Çocuğun ailesi, darp raporu alarak güvenlik görüntüleri ile birlikte şikayetçi oldu.

© AA / İbrahim Halil Aktürk Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğu istismar eden Pakistan uyruklu zanlı tutuklandı

Lüks ciple gelen şüphelilerin kaçırmaya çalıştığı F.Ç, olayla ilgili şunları söyledi:

"Abimin topu elinden kaçtı, annemin telefonu da benim elimdeydi. Top kaçınca ben peşinden gittim. Orada araba yanıma yaklaştı. Arkadan da birisi koştu. İki bileğimden tutarak beni arabaya doğru sürükledi. Sonra annem arkadan bağırınca elimdeki telefonu görüp aldı. Arabayı hızlı bir şekilde sürüp gittiler."

'KIZIMI KAÇIRIYORLAR DİYE ÇIĞLIK ATTIM, BEBEĞİM KUCAĞIMDA KOŞMAYA BAŞLADIM'

Kızının çığlığını duyan Anne Gülserin Ç., "Biz kapıya çıktık, bebeğim vardı kucağımda, geldik yürümeye başladık oğlumun elinde top vardı. Top yokuştan aşağı düştü, kızım da peşinden gitti. Kızım yokuştan aşağı inince araba da hareket etti. Kızım yokuştan inince araçtakiler kızımı tutup sürüklemeye başladı. 5-10 metre sürüklediler. 'Kızımı kaçırıyorlar' diye çığlık attım, bebeğim kucağımda koşmaya başladım. Koşmaya başlayınca o tabii panikledi. Dizlerinin üzerine düştü, kalktı kızımı bıraktı, telefonu aldı. Hırsızlık süsü vermeye çalıştı" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.