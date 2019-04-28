Zelenskiy'nin Bodrum'da kaldığı otelin çalışanları: Sade ve sempatik biri

Ukrayna'da devlet başkanı seçildikten sonra ilk tatili için Türkiye'yi tercih eden Vladimir Zelenskiy'nin kaldığı otelin personeli, onun 'sade, sempatik biri' olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın yeni devlet başkanı Zelenskiy, Bodrum'daki Lujo Otel’de iki günlük bir tatile geldi. Zelenskiy’nin cuma gününden beri kaldığı otelin bir garsonu, Sputnik'e yaptıkları açıklamada kahvaltısını götürdüğü devlet başkanının 'sade, iyi ve çok sempatik biri’ olduğunu söyledi.

© İHA / Tuba Ayhan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türk usulü mangal keyfi

Otelin plajındaki güvenlik görevlisi de "Zelenskiy’i çok sevdiğimizi, onun çok sakin, sade ve neşeli bir adam olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Güvenlik görevlisi, kural gereği Zelenskiy’nin tam olarak nerede kaldığını söylemedi.

Bir diğer personel de "İlk kez böyle üst düzey birini ağırlıyoruz. Otele gelişinden önce havalimanında konvoyla karşılandı. Cumhurbaşkanlığı güvenlik biriminden de birkaç kişi Zelenskiy için burada” dedi.

Facebook hesabından perşembe günü açıklama yapan Zelenskiy, "Şeffaf olmak için anlaşmıştık. Türkiye’ye gidiyoruz. Çocukları ‘Veselo’ festivaline götüreceğim. Ben de iki gün sonra döneceğim. Dört aydır ilk haftasonu tatilim. Herkese neşe, sağlık ve iyi dinlenmeler” ifadelerini kullanmıştı.