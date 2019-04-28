'Yerli robot' ARAT arazide: İnsanlığın hizmetine sunacağız

AkınRobotics, son çalışması olan 4 ayaklı robot projesi ARAT'ı tanıttı. kamuoyu ile paylaştı. AKINROBOTICS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, yeni robotla ilgili olarak "Çok kısa bir süre sonra da teknoloji severlerle buluşturarak ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunacağız" dedi.

17 eklemden oluşan ve 86 sensörü bulunan ARAT ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AkınSoft ve AkınRobotics Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, 4 motordan oluşan boyun yapısı ayesinde ARAT’ın gelişmiş bir gözlem yeteneğine sahip olduğunu belirtti.

'İLETİŞİM KURABİLİYOR'

30 kiloluk yükleme ve taşıma kapasitesine sahip olan ARAT’ın nesneleri kaydırmadan yükleme yapabildiğini belirten Akın, "Üzerinde mevcut olan stereo vision kamera vasıtasıyla derinlik algılayabilme özelliğine sahip olan ARAT’da, çevresinden gelen sesin yönünü tayin ederek o yöne doğru yönelebilme ve ayrıca bu yürüme doğrultusunda önüne çıkabilecek engellerden uzaklaşma ya da o engelleri aşabilmek için strateji geliştirme özelliği mevcut. Barındırdığı algılama sistemi ile sesli komutları algılayabiliyor ve bu komutlara karşılık vererek iletişim kurabiliyor" ifadelerini kullandı.

'10 SAAT KULLANIM SÜRESİ VAR'

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Lityum iyon pil teknolojisi sayesinde ARAT’ın çok gelişmiş bir pil ömrüne sahip olduğunu ifade eden Akın ayrıca "4 ayaklı ARAT, arazi robotu olarak geliştirildi ve her türlü arazi koşuluna uyumlu olacak şekilde tasarlandı. 3 saatte şarj edilebilme özelliğine sahip olan ARAT'ın 10 saat kullanım süresi var ve bu süre üzerine eklenecek güneş panelleri ile uzatılabilir. Yük taşıma özelliğine sahip olan ARAT arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılabilecek. Bu robotlarımızı daha da geliştirebilmek adına çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çok kısa bir süre sonra da teknoloji severlerle buluşturarak ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunacağız" dedi.