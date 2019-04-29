Sakarya’da bir adam, ortağınının ardından eşi ve kızını da öldürüp intihar etti. Adamın intihar mektubunda ‘eşi ve kızını kendisinden sonra perişan olmaması için öldürdüğünü’ yazdığı belirtildi.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki müteahhit İsmail Bozbay, dün akşam saatlerinde ortağı Ahmet Kuzgun’un ofisine gitti. Bozbey, Kuzgun’dan alacağını istedi. Kuzgun parayı veremeyeceğini söyleyince, ikili arasında tartışma çıktı. Belindeki tabancayı çeken Bozbay, Kuzgun’a ateş ederek öldürdü.

© Fotoğraf : DHA Konya'da bir kadına ait kesik baş bulundu

Adapazarı Şal Sokak’taki evine giden Bozbay, burada da dört yaşındaki kızı Serra ve 36 yaşındaki eşi Aycan’ı vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Çalışanları, Kuzgun’un cesedini görünce polise haber verdi. İz süren polis Bozbay’ın evine gidince üç cesetle karşılaştı.

Evde İsmail Bozbay’ın mektubu bulundu. Bozbay’ın mektupta, Kuzgun’dan alacağı olduğunu, parayı veremeyeceğini söyleyince korkutmak isterken Kuzgun’u kazara vurduğunu, ailesini de kendisinden sonra perişan olmaması için öldürdüğünü yazdığı belirtildi.

Cinayetin ardından ailesini katletti: Eşi ve kızını ‘perişan olmasın’ diye öldürmüş https://t.co/pmoHwCIaa1 pic.twitter.com/6utR5TI9n8 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 29, 2019

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