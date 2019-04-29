Kayıt
07:18 29 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Abdurrahman Dilipak

    Dilipak: AK Parti içindeki AKP’liler, İslamlaşmadan söz edenlere 'siz kim oluyorsunuz, yüzde 5’likler' diyor

    © AA / Arşiv
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Bakın AK Parti içindeki AKP’liler, İslamlaşmadan söz edenlere ‘siz kim oluyorsunuz, % 5’likler’ diye dalga geçmeye kalkıyorlar ya. Yarın bu ‘Neo Osmanlıcı’lar, başlarında fes, ellerinde nargile, parmaklarında akik yüzükleri yakalarında Osmanlı arması rozetleri gelip size Osmanlıcılık taslamaya kalkarlarsa şaşmayın" dedi.

    Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'te "Krapon, grized, fiber" başlığıyla yayımlanan yazısına "Krapon’u bilir misiniz? Buruşuk renkli kâğıtlar vardı, çekince akordeon gibi uzayan. Sınıfları süslemede kullanırdık. Kâğıttan renkli kurdele anlayacağınız" ifadesiyle başladı.

    Dilipak şöyle devam etti:

    Abdurrahman Dilipak
    © AA / Arşiv
    Dilipak: İktidar ve servet bizi şımarttı, zalimlerden olduk, hani adaletten sapmayacaktık?
    "Grized! Bizim ‘Yavru Kurt’lar, İtalyan ‘Kara Gömleklileri’ne benzesin diye, biz ilk mektepte iken grized, gri renkli bezden yapılmış önlükler giyerdik. Sonra doğrudan ‘Kara gömlek’ giyer olduk.

    ‘Fiber’ deyince siz ‘Fiber optic’ anlıyorsunuz ama, biz ‘fiber’ deyince, her yeri heykelle donatmak isteyen CHP kafasının siparişine yetişemeyen ‘İş bilen-iş bitiren heykeltraşlarımız’ beton heykeller, pahalı, taşıması zor, üretimi zaman alınca kolay ve ucuz bir çözüm ürettiler. Kompozit çözüm. En ekonomiği ve kolayı, seri üretilebilecek ve taşıması kolay olanı ‘Fiber’di.  Bas gitsin, oto boyası ile renklendir, memleket Atatürk’e doysun!

    Perinçek’in deyişi ile ‘Devrimden çocuk balonu’na böyle geçiş yaptık. O ‘yapamazsınız’ dese de.

    Bir zamanlar ‘Yerli malı, yurdun malı’ diye haftalar yapardık, şimdi AVM’lerimiz tıka basa yabancı markalarla dolu. İçtiğimiz su bile yabancı marka. Adamlar sermaye getiriyor, ne teknoloji, üstüne üstlük, yerli suya karşı, promosyon yoluyla haksız rekabet yapıyorlar. Dindarımız da, laikimizde, solcumuz da ‘Cola’cı! Slogan ‘Kahrol America’, eylem ‘İç bir cola!’ İyi gider.!?

    ‘Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü’ne vurgu yapmaya başlamışsanız, aslında zaten hapı yutmuşsunuz demektir. Hem ‘Vatan’ dediğiniz şeyin referans ne! Devletin unsurları, yani devletin ‘tahtında müstetir, içinde mündemiç’ olan şey ne? ‘Vatan’ 1648’de tanımlanan ‘Ulusun toprağı’na bizimkilerin verdiği ad. Namık Kemal ‘Vatan yahud Silistre’ isimli eserinde ‘Vatan’ adını kullandığı için hapse atılmıştı. ‘Vatan’ Osmanlı’da ‘Bölücülük’ demekti. Ümmetin-milletin birliği ‘Ulusal’ bir tehditle karşı karşıya idi, o günkü anlayışa göre. ‘Ülke’ vardı, ‘Memleket’ vardı, ‘Yurt’ vardı!

    ‘Vatan’ dünden bugüne Karadeniz’de bir ‘fiil’in adıdır! İki taşı birbirine dayayıp arkasına toprak doldurup, içine tohum koyup ya da bir fidan dikip sulamanın adı ‘Vatan yapmak’tır.

    Vatan ve millet, bayrak ‘Devlet’in şahsı manevisinde müstetir’dir. ‘Vatan’ dediğiniz şey ve ‘millet’ ayrı ise devlet yoktur! Bunu bu üslupla tartışmak, hatta üzerine and içmek bu korkuyu şuuraltına gizlemekten başka bir şey değildir.. Siyasi sloganlar genelde ‘içi boş’ tekerlemelerden ibarettir. İfade ettiği anlamdan çok, ona yüklenen ya da yüklenmek istenen anlamdan yola çıkılarak bir algı oluşturulur.

    Doğu Perinçek
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Perinçek: Atatürk peygamber değil, 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı yapması yanlış, ben o balonları patlatıyorum
    Perinçek’in başlattığı 23 Nisan tartışması da anlamda aslında ‘Milli egemenlik ve çocuk’ ilişkisinin arkasındaki kurgunun nasıl iğreti bir kurgu olduğunu gösterdi. ‘Evrensel’ gazetesinde 23 Nisan 2018’de ‘23 Nisan’ı çocuklara Atatürk mı armağan etti?’ başlıklı yazısı bu açıdan efradına cami, ağyarına mani bir makale.. Yarı Türkçe yarı Arapça ‘Bizim Dördüncümüz’ anlamına gelen bir söylemle anlatmaya çalışılan bir şey var! ‘Bir şeyin şüyuu vukuundan beter’ hale gelebilir. Şu ‘Bölünme’ korkusu da bu hale gelmeye başladı. ‘Beka’ tartışması da bu işin hangi seviyeye yükseldiğini gösteren başka bir örnek. Bu gidiş sağlıklı değil. Siyaset bu işi tespitten çok politik bir argüman olarak kullanıyor. Birileri de bu korkuyu üreten bir söylem içinde. Her kesimden birileri bu korkuyu kullanıyor gibi sanki.

    Bir hastaya bu üslupla hastalık tehdidi üzerinden durumun vahametini anlatmaya çalışın bakalım ne oluyor. Doktorlara sorun, hastayı hastalık hastası yaparsınız bu şekilde bir de!

    ‘Milli Egemenlik’ten söz ediyoruz da, ‘Milli’ derken ne diyorsunuz. ‘Nation’ mu, ‘Din’ mi! O ‘Egemenliği’ kim kullanıyor. Darbecilerin yaptığı anayasa ile yönetiliyoruz hâlâ. Memlekette ‘Değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen yasalar’ var. ‘Bayram’ yapıyoruz da, ne bayramı, nasıl bir bayram!

    Cumhuriyet Bayramı, ‘Cumhur’un reddettiği bir partinin adını taşıyor! ‘Çoğunlukçu Azınlık Partisi’. CHP’lilere ‘Cumhur ne demek’ diye sorsanız, size ‘Halk’ diye cevap verirler. ‘Cumhur’ ‘Halk’ ise, ‘Cumhuriyet Halk…’ ne anlama geliyor. ‘Cumhuriyetçi’ deseler hiç olmazsa bir anlamı olacak da, tek parti döneminden miras kalan ‘Cumhuriyet’ Partisi biraz garip kaçmıyor mu! CHP’nin ağababalarının siyasi fantezileri, hukukun üstünde olamaz. Birilerinin gönlü hoş olsun diye, ötekilerin hak ve hukukları böylesine aşağılanamaz. Bir yandan bankaya yönetici atayan öte yandan kendini ‘devletle özdeşleştiren’ bir parti. Özel bir banka yöneten bu parti, hem ‘Solcu’, hem de ‘Devletçi’ olacak. Sahi bu nasıl mümkün oluyor.

    Ya da ‘6 Ok’un biri ‘Cumhuriyetçilik’, ötekisi ‘Halkçılık’. ‘Çoğunluk’ Müslüman ama peki çoğunluk neden kendi dinini yasama, yürütme ve yargıdan, iktisadi, içtimai, siyasi hayattan tecrit etmek ister! Laiklik Katolik dünyasında referansını İncil’den alan bir sömürü mirası. Peki, bizimle ne ilgisi var! Bunu laikçilere anlatamazsınız!

    Süleyman Çakır
    © AA /
    'Laiklik elden gidiyor' röportajıyla tanınan Çakır: Bu iktidarın aleyhinde konuşan vatan hainidir
    Bu fikri sefalet içinde ‘Kuva-i Milliye’ ya da ‘Müdafa-yı Hukuk’un ne anlama geldiğini anlamamız, anlatmamız mümkün değil. Siyasetin manipüle ettiği ‘galat-ı meşhur’larla kulağa hoş gelen sloganlar üreterek günü kurtarmaya çalışıyoruz.

    Anlamak ya da anlatmak, gerçeği söylemek işimize gelmiyor. Çünkü kartondan saraylar yıkılıveriyor. Yukarıdaki makaleyi okuyunca göreceksiniz, ‘Milli Hakimiyet’ diye size Amerikan ‘Çocuk günü’nü, üzerine Atatürkçülük etiketi yapıştırıp pazarlarlar. Yerseniz ‘Amerikano İslam’ diye size, alamet-i farikaları kaybolmuş, ‘hormonlu bir İslam’ da sunarlar. Namaz kılanlara FETÖ, kılmayanlara BÇG İslamı, vicdana gizlenmiş, ‘Kalp temizliği’ ile soslanmış ‘Laik İslam’.

    Din ve tarih, sağlık ve gelenek ‘İmage maker’ler tarafında nasıl sulandırılıp magazinleştiriliyor. Tarihe saygı, ‘Made in England’ bir arma, fes şeklinde bir gece lambası, bir köşede cıncıktan bir nargile. Vitrinde dededen kalma akik bir yüzük! Din, seremoni, ikona ve ritüellere boğulacak. Bayram namazı neyine yetmiyor. Hacca gideceğine bir yoksulu giydir, ya da git, farklı bir tecrübe olur. Egzotik bir Orient safari gibi bir şey düşün. Kurban kessen de olur, kesmesen de, bir koyun parası ver gitsin, ne olacak, bu kadar ucuza bir cennet nerede bulursun. Oruç tutacağına yoksulu doyur. Zaten kullanman gereken ilaçların var, vitamin hapları, alman gereken hormonlar var. Hem zaten senin kalbin temiz.

    Bakın AK Parti içindeki AKP’liler, İslamlaşmadan söz edenlere ‘siz kim oluyorsunuz, % 5’likler’ diye dalga geçmeye kalkıyorlar ya. Yarın bu ‘Neo Osmanlıcı’lar, başlarında fes, ellerinde nargile, parmaklarında akik yüzükleri yakalarında Osmanlı arması rozetleri gelip size Osmanlıcılık taslamaya kalkarlarsa şaşmayın. Nitekim Osmanlının yıkılışında çok büyük bir vebale sahip olan İttihat Terakki de Osmanlı idi, Tanzimat paşaları da, Lale Devrini hazırlayanlar da!

    Dünyanın birçok yerinde hâlâ gerçeği söylemek yasak, yalan ise özellikle de bugünkü medya ve sosyal medya sayesinde altın çağını yaşıyor."

    Etiketler:
    Osmanlı, Dalga, İslam, AK Parti, Abdurrahman Dilipak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıya transparan organ üretti
    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla transparan organ üretti
    Karikatür
    Rus İstihbarat Direktörü: Batı, kendisinin belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal ediyor
    Çernobil
    Facianın üzerinden 33 yıl geçti: Çernobil bugün de tehlikeli mi?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet