Zeyrek: İstanbul seçimleri yenilenmezse kabinedeki bazı önemli bakanlıklara başka isimler getirilebilir

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "İstanbul seçimleri yenilenmezse, Binali Yıldırım Başkan Yardımcısı olarak yeniden Erdoğan'ın kabinesine dönebilir, kabinedeki bazı önemli bakanlıklara başka isimler getirilebilir" görüşünü dile getirdi.

Deniz Zeyrek, Sözcü'de "Binali Yıldırım İstanbul’dan umudu kesti mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "YSK, cuma gününe dek İstanbul kararını açıklarsa ve iptal kararı vermezse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam'da sinyalini verdiği 'değişim' rüzgarıyla karşılaşabiliriz" ifadesini kullandı.

Zeyrek şöyle devam etti:

"Hem kabinede, hem parti yönetiminde değişime gidilebilir. İstanbul seçimleri yenilenmezse, Binali Yıldırım Başkan Yardımcısı olarak yeniden Erdoğan'ın kabinesine dönebilir, kabinedeki bazı önemli bakanlıklara başka isimler getirilebilir.

Parti tabanındaki hareketlilik, muhalif isimlerin ortaya çıkması şimdilik dikkate alınmıyor, hatta tepki çekiyor gibi görünse de değişim rüzgarı tabandaki yakınmaların ve eleştirilerin de ortadan kaldırılmasını hedefleyecek.

İstanbul seçimleri iptal edilmezse, Erdoğan'ın kullandığı Konsolidasyon dili de son bulabilir, yeni dönemde “Türkiye İttifakı” daha ılımlı bir söylemle ciddi bir şekilde konuşulmaya başlanabilir.

Peki İstanbul'da seçimler İptal edilirse ne olur? Bu soruya yanıt vermek için 'CHP yeniden seçime gider mi?', 'Binali Yıldırım aday olur mu', 'Vatandaşların seçimlere olan inancı nasıl etkilenir', 'Zaten sıkıntı yaşanan ekonomi ne hale gelir' gibi çok soruyu alt alta yazıp yanıtlarına bakmak lazım."