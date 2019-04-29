Zelenskiy Bodrum tatilini tamamladı

AA muhabirlerinin görüntülediği çıkış anında Zelenskiy, kendisini uğurlayan yetkililerle tek tek tokalaşıp vedalaştı.
Milas-Bodrum Havalimanı VIP girişinde Muğla Valisi Esengül Civelek ve Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın da olduğu yetkililerce karşılanan Zelenskiy, daha sonra THY'ye ait tarifeli uçakla ilçeden ayrıldı.
İşletme yetkilileriyle de keyifli zaman geçiren Devlet Başkanının mutluluğu, bir ara ocakbaşına geçerek et pişirirken çekilen fotoğraf karesine de yansımıştı.
Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73.22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ise yüzde 24.45'te kalmıştı.
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