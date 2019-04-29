Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yağmur duasına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, hafta sonunda ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi. Yavaş, Polatlı ilçesine bağlı Sarıoba mahallesi ile Nallıhan Uluköy mahallesinde yağışların bol olması için düzenlenen 'Yağmur ve Şükür Duası' davetine katıldı.

Sarıoba mahallesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yavaş, bereket için edilen duaların kabul olması temennisinde bulunarak, "Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan hemşehrilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum. Bizler bölge sakinlerimize daha iyi hizmetler sunmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Bugün Polatlı’nın Sarıoba Mahallesi’nde hemşehrilerimizle bir aradaydık. Mahalle sakinleriyle bu bereketli topraklar üzerinde, huzurla şükür duasına el açtık.



Ankara, iyi düşünülmüş kırsal kalkınma projeksiyonuyla birçok alanda olduğu gibi tarımda da öncü bir kent olacaktır. https://t.co/heJjii8C8b — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 28 апреля 2019 г.

​Vatandaşlarla tek tek selamlaşarak sohbet eden Yavaş, Sarıoba mahallesinin sağlık ocağının da yenilenmesi talebini de geri çevirmeyerek, en kısa sürede tadilatının yapılacağını söyledi.

Polatlı'dan ayrıldıktan sonra yol kenarında bekleyen Nallıhan'a bağlı Uluköy mahallesi sakinlerinin de davetini kırmayan Yavaş, burada da 'Yağmur ve Şükür Duası'na katıldı.

Yavaş, "Allah dualarınızı kabul etsin. Bölgemizin sorunlarını biliyoruz, ne gibi zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını biliyoruz. Hep birlikte mahallelerimizi kalkındırmak için elbirliğiyle çalışacak ve inşallah sorunların üstesinden geleceğiz" dedi.